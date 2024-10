スマートフォン用のアクセサリーを手がけるMOTTERU(モッテル)は、10月24日にスタートした楽天市場の「楽天マラソン」にあわせたセールを開催している。

セール対象商品の一例は、コネクタ部とケーブル部で異なるカラーを取り入れたバイカラーケーブルが購入後のレビュー投稿を条件とするモニターセールで30%割引となり、USB A to Type-Cケーブルが966円、Type-C to Type-Cケーブルが896円、USB A to Lightningが1386円となる。ケーブル長は50cmと1m。また、グラーデーションケーブルはポイント還元が10倍にアップする。

買い合わせクーポンでは、対象製品を2点購入すると、合計金額から100円割引するクーポンや3点購入すると300円割引するクーポンを配布している。このほか、マラソン期間中の10月25日は、ポイントが通常の4倍還元される。