Aile The Shotaが、DREAMS COME TRUEの名曲「空を読む」をカバーすることを発表した。本楽曲は、自身初のカバー。予てより、音楽の原点と語るほどに影響を受けたDREAMS COME TRUEの楽曲を、キーボード・アレンジャーとして参加したバンドメンバー・Hiromu (INMI)と共にストイックに表現した珠玉の1曲となっている。“本質的で大衆的である”ことをコンセプトに11月20日にリリースする1stアルバム『REAL POP』 (読み:リアルポップ)にも収録されることが決定している。

1stアルバム『REAL POP』



▲数量限定盤ジャケット ▲数量限定盤ジャケット

▲通常盤ジャケット ▲通常盤ジャケット

2024年11月20日(水) 発売【数量限定盤】CD + Blu-ray (2DISC)予約:https://bmsg.shop/BMSG SHOP限定商品品番:BMSG-0017 ¥11,500(税込み) / ¥10,500(税抜き)POS:4571571129668仕様:BOX + デジパック特典:直筆サイン入りカード + フォトブック(全68ページ)▼数量限定盤詳細縦257mm×横182mmの大型のBOXに、CD+Blu-rayがデジパック仕様となった数量限定盤収録内容-CD-・踊りませんか? (Prod. Chaki Zulu)・Yumeiro (Prod. Shin Sakiura)・FANCITY feat. Soulflex (Prod. Soulflex)・愛のプラネット feat. dawgss・Memoria -self cover- (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu)・空を読むand more...-Blu-ray- 総収録時間:約150分PANDORA organized Aile The Shota March 28. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)01.Pandora02.J-POPSTAR03.Surfing feat. Aile The Shota04.hungover feat. Kenya Fujita, ASUPI05.夢宙 feat. Ryusei harada, Macoto06.Bubble feat. Aile The Shota07.new blood feat. Maddy Soma, THE SPC BOYS CLUB08.IMA09.Villains feat. edhiii boi, Novel Core10.DAWN feat. Aile The Shota11.NEBULAAile The Shota Oneman Tour 2024 “odorimasenka” August 02. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)01.IMA02.Pandora03.Villains feat. Novel Core04.DEEP05.DAWN feat. Aile The Shota06.常懐07.ランデヴー feat. Aile The Shota08.無色透明09.Like This10.hungover11.new blood with THE SPC BOYS CLUB12.NEBULA13.愛のプラネット feat. dawgss14.HAPPY TEARS feat. Aile The Shota15.Yumeiro16.so so good17.AURORA TOKIO18.踊りませんか?EN.1 Thrilling Moves feat. Aile The Shota, THE SPC BOYS CLUBEN.2 J-POPSTAREN.3 LOVE・Making of "REAL POP"【通常盤】CD Only予約:https://lit.link/ATSREALPOP品番:BMSG-0018 ¥3,223(税込み) / ¥2,930(税抜き)POS:4571571129675仕様:紙ジャケ特典:シリアルコード収録内容-CD-※BMSG-0017と共通【購入特典】・Amazon:メガジャケ・共通特典:ビジュアルカード※特典内容は後日発表致します。※共通特典はAmazon以外のショップで購入した方に先着でお渡し致します。共通特典対象ショップ・BMSG SHOP・BMSG MUSIC SHOP・TOWER RECORDS・HMV