仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2024年11月1日(金)〜12月25日(水)の期間、クリスマスイベントを開催します。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「クリスマスイベント」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2024年11月1日(金)〜12月25日(水)の期間、クリスマスイベントを開催。

ミュージアムではクリスマス衣装のアンパンマンと仲間たちのクリスマスステージを上演。

館内は2024年初登場となるクリスマスツリーが登場し、クリスマスを彩ります。

ショッピングモールではクリスマス限定のグッズやフードがそろい、お買い物も楽しめます。

さらに同期間、午後3時からの入館でこどもチケットが半額になる「3時からチケット」を販売します。

午後3時以降も親子で楽しみながらアンパンマンワールドを体験できるほか、アンパンマンたちのステージやグリーティングなどのイベントも開催しています。

■クリスマスステージ「アンパンマンとメリークリスマス!」

場所:やなせたかし劇場

クリスマスフラッグを作って楽しむ参加型ステージ。

アンパンマンたちと一緒にクリスマスソングに合わせてフラッグを振って家族みんなで楽しめます。

アンパンマンとメリークリスマス!

公式YouTubeでクリスマスステージの様子を公開中!

■クリスマスお面工作

場所:あかちゃんまんテラス

サンタ帽をかぶったアンパンマンとトナカイ姿のばいきんまんのお面工作。

のりとペンを使って簡単に作ることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。

クリスマスお面工作

※画像はイメージです

■クリスマスツリー

「パンこうじょうのおか」や「バイキンひみつ基地」にクリスマスツリーが登場します。

クリスマスツリーが初登場!(パンこうじょうのおか)※イメージ

クリスマスツリーが初登場!(バイキンひみつ基地)※イメージ

■クリスマス限定グッズ&フード

1Fショッピングモールの各店で、クリスマス限定の商品を販売します。

ショッピングモールは入場無料です。

クリスマスおすすめグッズ&フード

※画像はイメージです

※価格はすべて税込です

※販売日は店舗により異なります

※なくなり次第終了。

販売状況など詳しくは各店舗へお問い合わせください

■お得な「3時からチケット販売」

午後3時からの入館でこどもチケットが半額になる「3時からチケット」を販売します。

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)の午後3時以降

内容 :午後3時以降、ミュージアムへ入館する

お子様(1歳〜小学生)のチケットを半額で販売

価格 :1,000円(税込/通常価格2,000円)

・販売期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ上記価格が適用されます。

・大人1名に対して、こども3名まで半額となります。

・こども(1歳〜小学生)のみでのご入場はできません。

必ず保護者同伴でご入場ください。

・チケットは当日のみ有効です。

1F「チケットうりば」にてお買い求めください。

・障がい者割引との併用はできません。

2024年12月25日まで販売「3時からチケット」

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール

所在地: 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL : 022-298-8855

公式HP: https://www.sendai-anpanman.jp/

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマス衣装のアンパンマンと仲間たちのクリスマスステージも!仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「クリスマスイベント」 appeared first on Dtimes.