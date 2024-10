忍者や侍など日本古来のモチーフ！ペリカン石鹸「和せっけん」

ペリカン石鹸は、訪日観光客をメインターゲットとしたフレグランスソープを2024年10月1日(火)にリリースしました。

ペリカン石鹸「和せっけん」

Price:1,650yen (in tax)

[商品容量] 180g

[全成分] 石ケン素地、水、香料、チャ葉、EDTA、EDTA-4Na、

エチドロン酸、エチドロン酸4Na

[パッケージデザイン]忍者、芸者、歌舞伎、招き猫、だるま、侍の全6種類

和せっけんの紹介ページはこちら

https://www.pelicansoap.co.jp/topics/376

日本古来をほうふつとさせる6つのキャラクターと漢字をモチーフにしたカラフルなパッケージデザインは、日本の手土産やプチギフトとしてうってつけです。

心に残る思い出と一緒に、日本のさわやかさを感じられる「緑茶」の香りを楽しめます。

■ころんっとかわいいサイズ感!和のフレグランスソープ

国産のうるおい成分「茶葉(チャ葉)」を配合した、さわやかな緑茶の香りは日本のさまざまな風景をイメージさせてくれます。

「着色料」「鉱物油」「防腐剤」「石油系界面活性剤」の4成分を無添加にすることでお肌にもやさしい、たっぷり容量のせっけんです。

■全6種類!海外のヒトたちからも愛される、日本古来をほうふつとさせるカラフルな紙パッケージのデザイン

ころんっとかわいいサイズ感の『和せっけん』

『和せっけん 忍者』

NINJA 忍者

遁走術(とんそうじゅつ)の忍術と手裏剣をモチーフに、「忍者」らしい俊敏さを四字熟語「神出鬼没(しんしゅつきぼつ)」で表現したデザイン

『和せっけん 芸者』

GEISHA 芸者

「芸者」のはかなげな雰囲気と優雅で落ち着いた美しい印象を、四字熟語「鮮美透涼(せんびとうりょう)」と紫色で表現したデザイン

『和せっけん 歌舞伎』

KABUKI actor 歌舞伎

超人的な人物を象徴する「歌舞伎」の化粧法でもある隈取りと、その勇ましい立ち姿を四字熟語「大胆不敵(だいたんふてき)」で表現したデザイン

『和せっけん 招き猫』

BECKONING CAT 招き猫

金運や幸福を招くとされる右手を上げた「招き猫」と、その名の通り「運」を開き「福」を招く招き入れる四字熟語「開運招福(かいうんしょうふく)」で幸運を表現したデザイン

『和せっけん だるま』

DHARMA doll だるま

何度倒れても起き上がる「だるま」をイメージした四字熟語「七転八起(しちてんはっき)」と、シンプルでありながらも派手さと渋さの両面を表現したデザイン

『和せっけん 侍』

SAMURAI 侍

兜(かぶと)と刀をモチーフに、武力をもって主君に仕える「侍(さむらい)」の勇ましさを漢字一文字で表現したデザイン

