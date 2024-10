teteは、新感覚!水不要!拭き取りだけのシャンプー「NAMAKEMONO<ナマケモノ>」を販売中です。

tete「NAMAKEMONO」

容量 : 150ml

価格 : 税込1,980円

公式サイト : https://namakemono.tete3828.com/

teteは、新感覚!水不要!拭き取りだけのシャンプー「NAMAKEMONO<ナマケモノ>」を販売中。

日々の忙しさや疲れから、ついお風呂をスキップしてしまう方に朗報です。

新商品「NAMAKEMONO」は、髪や頭皮、全身をすっきりと清潔に過ごせる、拭き取りタイプのケアアイテムです。

使って汚れを取り除き、タオルでサッと拭くだけでOK。

エタノールフリーでべたつかず、レモンジンジャーの爽やかな香りが特徴です。

■製品特徴

1. 肌をケア、リスク低減・エタノールフリー

2. もこもこ泡で汚れや臭いを除去します

3. 水を使用しないので、水不足の常備に!使用時間1分の手軽さ

4. Vegan・Halal認定取得・認証取得

■使用方法

1. ポンプで頭皮に直接10プッシュ

2. 髪の中に手を入れ揉み洗い

3. タオルでしっかり拭き取りで完了!!

NAMAKEMONO 使用動画

■利用シーン

・防災備蓄アイテムとして

・レジャーやキャンプでお風呂がない際の代わりに

・スポーツ後のリフレッシュ

NAMAKEMONO 30秒CM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水不要の新感覚シャンプー !tete「NAMAKEMONO」 appeared first on Dtimes.