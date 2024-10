圧迫感の少ないアクティブノイズキャンセリング機能搭載！NUARL「N6 Lite Earbuds」

エム・ティ・アイは同社のオリジナルブランド「NUARL(ヌアール)」から、完全ワイヤレスイヤホン「N6 mini」シリーズのライトバージョン「N6 Lite Earbuds」を2024年11月1日(金)に発売します。

NUARL「N6 Lite Earbuds」

品名 :NUARL N6 Lite Earbuds

型番・JANコード :N6LITE-GR(グレー) 4560358452235

N6LITE-NV(ネイビー) 4560358452341

N6LITE-PL(パープル) 4560358452372

希望小売価格 :11,000円(税込)

発売予定日 :2024年11月1日(金)

[仕様]

外形寸法 :イヤホン本体 W26×H17×D23mm

充電ケース W62×H34×D27mm

質量 :イヤホン本体 約4.5g(片側)

充電ケース 約36.0g

ドライバー :φ6mm Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ

再生周波数帯域:20〜20,000Hz

連続再生(最大):約8時間 - ANC OFF/約6時間 - ANC ON(AAC)

再生時間(最大):32時間(ケースとの組み合わせ)

充電時間(最大):約1.5時間

Bluetooth :Version 5.4/Class2

対応コーデック:LDAC、AAC、SBC

プロファイル :A2DP、HFP、HSP、AVRCP

マイク :マイク通話用マイク×2、ANC/外音取り込み×1

防水性能 :IPX4

付属品 :充電ケース、充電用ケーブル、

Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)×各2

クイックガイド(日本語、英語、中国語)

保証期間 :1年間

*1 一部のデジタルオーディオプレーヤーでは音量調節はコントロールできません。

*2 「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。

*3 準備出来次第

エム・ティ・アイは同社のオリジナルブランド「NUARL(ヌアール)」から、完全ワイヤレスイヤホン「N6 mini」シリーズのライトバージョン「N6 Lite Earbuds」を2024年11月1日(金)に発売。

「N6 mini」シリーズは耳の小さい方でも使用し易いコンパクトなサイズに加えファッション性に優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。

■低域再生に優れた“NUARL DRIVER”[N6]Gen2

兄弟機種であるmini3と同じGen2グラフェン振動版のφ6mmダイナミック型フルレンジ“NUARL DRIVER”[N6]Gen2を搭載。

これまでの[N6]ドライバーと比較して低域再生能力を高めたことで、小径ドライバーでもノイズキャンセリング時の再生音質への影響を抑えました。

■ノイズキャンセリングと集音機能

音質への影響や耳への圧迫感の少ないアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。

イヤホンを装着したまま周囲の音が聞ける外音取り込み機能を使用することもできます。

■LDAC対応

高音質ワイヤレスコーデックのLDACに対応。

対応端末を使用することで、より高音質なサウンドが楽しめます。

■低遅延通信に対応

独自の「ゲーミングモード」も搭載し、端末に関わらず低遅延な通信が使用できます。

■通話の明瞭化とマルチポイント

通話時に周囲の騒音を低減する機能を有したマイクを搭載。

同時2台待ち受けが可能な「マルチポイント」にも対応しているので、リモート会議などテレワークでの使用にも最適です。

■スマートフォンの操作に対応

イヤホンの側面にタッチセンサー式の操作ボタンを装備。

スマートフォンの音楽再生操作や*1音量調整、着信操作、ゲーミングモード/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みのON-OFFが可能です。

■連続8時間・最大32時間の長時間再生

イヤホン単体で連続再生最大8時間(ANC OFF時)、ANC ON時の連続再生でも6時間の長時間再生。

充電ケースとの併用で最大32時間の音楽再生を実現します。

■簡単ペアリング

イヤホンはケースから取り出すだけで自動的にペアリングモードになり、近くにペアリング済みの端末がある場合は自動的に再接続されます。

■手の中サイズの充電ケース

掌に握れるほどコンパクトな充電ケースはイヤホンを3回フル充電することが可能。

小型でも堅牢なアルミ製でマグネット式の上蓋とイヤホンのマグネットロック機構により、落下時などのイヤホンの飛び出しや破損を防止します。

■IPX4相当の耐水性を装備

イヤホンの内部にナノコーティングによる撥水処理を施したIPX4相当の耐水性で濡れた手での操作時にも安心です。

■耳に優しい抗菌イヤピースを付属*2

女性や耳穴の小さい人にも使いやすい長さ4mmの短尺タイプ「Block Ear+4」を付属。

バイオロジカル・シリコンを使用し、抗菌性をも有した耳に優しいイヤピースです。

■トレードアップサービス

NUARLイヤホンからのトレードアップサービスを提供。

お手持ちのNUARLイヤホンを有償で「N6 Lite」に交換することができます。

(NUARL公式サイトで受付*3)

■万が一のときにも安心

イヤホンの片側紛失および保証対象外の故障(落下や水没など外的な要因による破損/故障)または保証期限切れの場合でも、手元に残っている製品との交換を条件に同製品の新品を安価で購入できる「NUARL Care」に対応しています。

【商品イメージ】

N6 Lite-NV(イヤホンのみ)

N6 Lite-NV

N6 Lite-GR(イヤホンのみ)

N6 Lite-GR

N6 Lite-PL(イヤホンのみ)

N6 Lite-PL

