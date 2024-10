季節に合わせてカバーの付け替えが可能！ONEKOSAMA OINUSAMA　高機能ペットカート「TOWN」

ONEKOSAMA OINUSAMAは、季節に合わせてカバーの付け替えが可能な高機能ペットカート「TOWN(タウン)」を2024年10月末より販売開始予定。

ONEKOSAMA OINUSAMA 高機能ペットカート「TOWN」

ONEKOSAMA OINUSAMAは、季節に合わせてカバーの付け替えが可能な高機能ペットカート「TOWN(タウン)」を2024年10月末より販売開始予定です。

■ペットオーナーの悩みがこの一台で解決!

(1) 季節に合わせて衣替え!いつでも快適

暑さ寒さの温度変化に合わせてカバーの素材を選ぶ事ができます。暑い季節には通気性抜群な全面メッシュ素材、寒い季節には雨風に強くてほっこり暖かい撥水キルティング素材と、どんな季節でもペットの快適性を守ります。

暑い季節に適したメッシュ素材カバー

寒い季節に適した撥水キルティングカバー

(2) 外せるカバーで常に清潔に!簡単お手入れ

カバーはファスナーやボタンを付け外しするだけで、簡単に衣替えができます。雨やほこり、飲み物や食べこぼしなどで汚れが付いてしまったときにも、すぐにカバーを取り外して洗うことができるので清潔です。更に、コットの底に敷くクッションマットは撥水素材なので簡単にお手入れができます。

取り外し可能なカバー

ふわふわ撥水クッションマット

(3) 安定感抜群!広々スペースで快適

耐荷重は20kgで、中型犬まで対応。飛び出し防止リードフックが2本付なので、多頭での使用もできます。コット内部は高さもあり広々としているので、愛犬や愛猫のためのスペースをしっかりと確保できます。更に、衝撃吸収サスペンション付きなので、乗り心地抜群です。

中型犬OK!耐荷重20kg

フレンチブルドッグも寝ころべる広々コット

(4) 本体7.5kg!取り外し可能なコットと折りたためるフレーム

ペットオーナーに対する工夫も盛りだくさん。コットは取り外し可能なので、ペットに都度出入りしてもらう必要がありません、車載にも便利でキャリーバッグのように持ち歩くこともできるのでお出かけが楽になります。

また、超軽量の本体フレームは約7.5kgで、機内持ち込み可能サイズまで折りたたむことができます。持ち運びしやすいストラップ付で、快適に持ち運ぶことができます。

持ち運びにも便利な仕様

枠に囚われない使い方3WAY

■大好評予約受け付け中!第一弾は10月末入荷予定

「ONEKOSAMA OINUSAMA」の新作ペットカート「TOWN(タウン)」は、2024年9月12日にInstagramで公開されると、「ありそうでなかった」や「気になる」のコメントが寄せられ、撥水キルティングカバータイプは10月末の初回入荷分の約半数が事前予約で購入されています。

更に11月には、ペットカート「TOWN(タウン)」をもっと便利に使用することができる付属品の付け替えカバーやドリンクホルダーなどのシリーズ商品も、販売開始予定です。

グレージュ

ブラック

製品スペック

■実物を見て安心!常設店舗と催事情報

(1) スウィートマミー代官山旗艦店にて常設展示

2024年10月26日(土)より、株式会社スウィートマミーの常設店舗である「スウィートマミー代官山旗艦店(東京都渋谷区恵比寿南3-7-10 グランドメゾン代官山1F)」にて展示を開始予定。実際に見て触れて製品を確かめることができます。

(2) French Bulldog LIVE 2024に出展

「French Bulldog LIVE 2024」に出展します。今回ご紹介のペットカート「TOWN(タウン)」も会場にて試乗することができます。

公式サイト https://frenchbulldog.life/live/2024-2days

日時 2024年11月9日(土)〜11月10日(日)

会場 「山中湖交流プラザ きらら」

ブース パイドエリア33

■商品概要

商品名 : ペットカート「TOWN(タウン)」

発売日 : 2024年10月末

価格 : 69,300円(税込)

カラー展開: グレージュ/ブラック

本体重量 : 約7.5kg

耐荷重 : 20kg

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

: (本店、楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店、ZOZOTOWN店)

本店URL : https://oneko-sama.com/shop/products/ons0092

楽天URL : https://item.rakuten.co.jp/sweetmommy-home/ons0092/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 季節に合わせてカバーの付け替えが可能!ONEKOSAMA OINUSAMA 高機能ペットカート「TOWN」 appeared first on Dtimes.