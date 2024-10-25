¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¡× Ãæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¡ß¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó ÁêÀ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼«¿®ºî
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¥«¥Ã¥×ÌÍ¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡ÈÃæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¡É¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò ÆÃÀ¹ Ãæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤ò10·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤¢¤²¤ÈÃæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¤Ä¤æ¤ÏÁêÀ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¿´¤ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÇÕ¤À¡£
¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤ÇÃæ²Ú·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃ´Ã´¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¥·¥Ó¿ÉËãíå¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ãæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æ±¼Ò¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤«¤±¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡ÈÃæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¥é¡¼¥á¥ó¡É¤È¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÏÂÉ÷¥«¥Ã¥×ÌÍÇä¾åâ1¤Î¡Ø¤É¤óÊ¼±Ò¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò ÆÃÀ¹ Ãæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢·Ü¤Î»Ý¤ß¤È³¤Á¯¤Î¥³¥¯¤ò¤¤«¤»¤¿¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²Ú¤¢¤ó¤«¤±¤Ä¤æ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¤¦¤É¤ó¤¬¤è¤¯Íí¤à¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ª¤¢¤²¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£¶ñºà¤Ë¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤ÇÄêÈÖ¤Î¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡¢¥¥¯¥é¥²¤âÆþ¤ì¤¿¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï127g¡ÊÌÍ96g¡Ë¡¢²Á³Ê¤Ï285±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£