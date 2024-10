10月25日 発売価格:730円

講談社は、雑誌「アフタヌーン 2024年12月号」を10月25日に発売した。価格は730円。

今月号ではマンガ大賞2024を受賞した「君と宇宙を歩くために」が表紙&出張掲載。新連載で巻頭カラーを飾る「レーエンデ国物語」をはじめ、続編となる「もやしもん+(プラス)」の掲載に先駆けた特別読み切り「もやしもん」、ドラマ版Season2の放送が開始された「天狗の台所」などが掲載される。

