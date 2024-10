セガ ラッキーくじに、韓国の5人組ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)の賞品が登場!

セガ ラッキーくじ「TOMORROW X TOGETHER」

価格:1回700円(税込)

発売日:2024年10月25日(金)より順次

販売店舗:ミニストップ、各種ホビーショップなど

セガ ラッキーくじに、TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)の賞品が登場!

5等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方が貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじです。

グッズに使用されているのは、ぽわぽわした表情と温かいカラーリングに癒される、セガオリジナルデザイン。

クッションやデニム風ポーチなど日常使いしやすいアイテムのほか、推し活にもぴったりなぬいぐるみ、アクリルチャーム、缶バッジなどが展開されています☆

A賞 クッション(全2種)

A賞の賞品はクッション。

淡いピンクと緑を基調としたデザインと、ベージュを基調としたデザインの2種類が展開されています。

それぞれのデザインで異なる、メンバーの表情もポイントです。

B賞 ぽわぽわぬいぐるみ(全5種)

ぽわぽわした表情がかわいいぬいぐるみ。

メンバー全員分が展開されています。

細かく表現された衣装や、髪型にも注目です。

C賞 デニム風ポーチ(全2種)

デニム風生地のポーチ。

黒い生地のポーチはぽわぽわとした表情、ブルーの生地のポーチはキリっとした表情です。

メンバーそれぞれの名前もデザインされています。

D賞 アクリルチャーム(全10種)

ぽわぽわとした表情とキリっとした表情の2種類ずつが展開されているアクリルチャーム。

ぽわぽわとした表情はダイカット、キリっとした表情はしずくの形に仕上げられています。

誰のどのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

※ブラインドパッケージ

E賞 ビッグ缶バッジ(全10種)

メンバー5人それぞれ、2種類ずつ展開されている缶バッジ。

バッグやポーチなど、身の回りに付ければ、いつでもTOMORROW X TOGETHERと一緒です。

開封するまでのドキドキ感を楽しめる、ブラインド仕様になっています。

ラストラッキー賞 クッション(全1種)

くじの最後の1枚を引いた方がもらえる「ラストラッキー賞」

ラストラッキー賞には、グリーンを基調としたクッションが用意されています。

メンバーが輪になっているようなデザインです。

ぽわぽわした表情がかわいい、セガオリジナルデザインを使用したグッズが登場。

セガ ラッキーくじ「TOMORROW X TOGETHER」は、2024年10月25日より順次発売中です☆

