地域食材を使用したメニュー！ホテルセトレ神戸・舞子「学校法人愛徳学園の給食」提供

ホテルセトレ神戸・舞子では、2024年10月30日(水)から地域食材を使用し、ホテルのシェフが考案・監修したメニューを学校法人愛徳学園の給食で継続的に提供。

ホテルセトレ神戸・舞子では、2024年10月30日(水)から地域食材を使用し、ホテルのシェフが考案・監修したメニューを学校法人愛徳学園(神戸市垂水区)の給食で継続的に提供。

第1回目の給食メニューは、「あわじ鶏のグリルと秋野菜 さつまいものスープ仕立て」です。

今回は、神戸市西区のC-farm(シーファーム)さまの秋野菜(さつまいも)を使って仕上げます。

当日は、生産者C-farmも来校し、野菜の美味しさや有機野菜の作り方、食品ロス削減のために規格外野菜を使うことのメリットなど子供たちに分かりやすく話されます。

子供たちには、生産者さまと触れ合うことで食材への関心・知識などを身に付けてもらう食育の場になればと考えています。

また、この取り組みを通して、子供たちに地元の素敵な生産者様をもっと広く知ってもらうとともに、給食へ地域の食材を取り入れることにより、食に関する指導の「生きた教材」として活用していき、地域の自然・文化・産業等に関する理解を深め、生産者の努力や食に関する感謝の気持ちを育んでいきたいと考えています。

食育を通してSDGsを考え、環境の改善や地域の活性化、食品ロスに繋がることを次世代の子供たちに伝えていきたいと思っています。

◇実施内容◇

日時 :2024年10月30日(水)給食時間12時15分〜

場所 :学校法人愛徳学園(兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目6-49)

SCHEDULE:11:30-12:15 生産者さまから素材の魅力などのお話

■ホテルセトレ神戸・舞子料理長 高見 康之

幸せな食事で、人と想いをつなげたい、大切に食材を育てる「生産者の想い」とそこから届けられる「エネルギーあふれる食材」を感じていただきたいと考えています。

ジャンルや調理技術にとらわれず、食を通して巡るストーリーをお客様、生産者とともに育んでいくレストランを目指しています。

今回は、子供たちに給食を通して地域食材の魅力を伝えていきたいと思っています。

高見シェフ

■給食で提供するメニュー

「あわじ鶏のグリルと秋野菜 さつまいものスープ仕立て」

提供メニュー

今回は、さつまいもが目玉の内容となります。

栄養も豊富である秋野菜を濃度の高いスープに仕上げ、鶏の旨味と根菜の食感を楽しんでいただきたいと思います。

【ホテルセトレ神戸・舞子について】

明石海峡大橋のふもとの位置に佇む「ホテルセトレ神戸・舞子」(客室24室・レストラン)は、2005年4月ホテルペルーラを改修し、関西1号店目としてオープンしました。

当ホテルは、大阪からもほんの少しで足をのばせる場所にあり、目の前には瀬戸内海と明石海峡大橋をのぞむオーシャンビュー。

24室の全てのお部屋はもちろん、館内どこにいても、窓いっぱいに広がる瀬戸内海と明石海峡大橋の時間の移ろいがお楽しみ頂けます。

リノベーションや建築デザインは、グッドデザイン賞の受賞経験もあり滋賀県立大学で教授も務める芦澤竜一氏が手掛け、海に浮いているように見えるセトレのチャペルは、2006年「グッドデザイン賞」を受賞し、国内外で多くの賞を受賞しており注目を集めています。

ホテル内のレストランでは、料理長自ら農家、漁師の元を訪ねて探し求めた厳選素材によるお料理を提供し、好評を博しています。

■ホテルセトレ神戸・舞子

〒655-0000 兵庫県神戸市垂水区海岸通11-1

TEL :078-708-3331

営業時間:火曜定休(祝日・夏期・年末年始除く)

