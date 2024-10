採ったみかんを特製スイーツへ！ガーデンテラス佐賀ホテル＆リゾート「さがみかん」を堪能できる特別な宿泊プラン」

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートは、この秋、佐賀の旬の味覚である「さがみかん」を堪能できる、特別な宿泊プランを2024年11月8日〜2024年11月30日に行います。

一生懸命採ったみかんをホテルへ持っていき、そのみかんをホテルパティシエがオリジナルスイーツを作ります

様々なフルーツ狩りが楽しめる西山田農園にて、程よい酸味と高い糖度、さっぱりとした甘みが楽しめる「さがみかん」狩りを楽しめます。

農園で採れたてのおいしさを満喫いただいた後は、ホテルにチェックイン。

フロントにてみかんを預かり、利用者が自身で採ったみかんを、ホテルパティシエが特製スイーツへと仕立て上げます。

お帰りの際に、旅の思い出と一緒にお土産スイーツを持ち帰りできます。

自然と美食を堪能できる特別なご滞在を楽しめます。

ホテルパティシエ特製、採れたての「さがみかん」を使った特別スイーツ

【プラン詳細】

宿泊期間:2024年11月8日〜2024年11月30日

料金 :朝食付 1室2名様利用時

お一人様料金 15,057円〜(消費税・サービス料・宿泊税込)

※プラン料金に含まれる内容※

・西山田農園でのさがみかん狩り

・ご朝食:ホテルパティシエ特製みかんスイーツ付き 特別朝食

・お土産:ホテルパティシエ特製おみやげみかんスイーツ

■ご滞在のスケジュール■

- 1日目 -

午前〜午後:ホテルにてチェックイン手続き&荷物お預かり後

西山田農園にて果物狩り体験(45分食べ放題)

※営業時間 9:00〜18:00

※農園へのご移動は自身でお願いします

16:00 :ホテルお戻り・「採れたてみかんお預かり」

ホテル滞在を満喫

- 2日目 -

ご朝食 :みかんスイーツ付きの特別朝食を提供

チェックアウト:お土産スイーツお渡し

▼詳細のご確認、予約はホームページを確認してください

https://reserve.489ban.net/client/gt-saga/0/detail/955565

落ち着いた雰囲気と素晴らしい景色が広がるラウンジで、リラックスしながら都会の喧騒を忘れてください

■施設概要

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート

所在地 : 〒840-0850 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7-8

アクセス: [タクシー]JR佐賀駅南口より約8分

[バス]佐賀駅バスセンター(4番のりば)より約10分

(58番 中折経由鍋島駅行 ― 新栄小前下車)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約1時間

長崎市内より、長崎自動車道経由で約1時間30分

熊本市内より、九州自動車道経由で約1時間45分

佐賀・大和I.Cより約20分

九州佐賀国際空港より約30分

駐車場 : ・敷地内駐車場(150台収容可能)

・第2駐車場 https://www.gt-saga.jp/access.html

URL : https://www.gt-saga.jp/

(「ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート」で検索)

