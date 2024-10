バーガーキングが展開する「わたくしの」デザートシリーズに、ベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」を使った「わたくしのビスコフ サンデー」が登場!

まろやかなソフトクリームとビターなコーヒー、「ロータス ビスコフ」のサクサクとした食感の組み合わせを楽しめるデザートです☆

バーガーキング「わたくしのビスコフ サンデー」

価格:300円(税込)

発売日:2024年10月25日(金)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店・京都競馬場店では販売されません

バーガーキングが展開する「わたくしの」デザートシリーズに、ベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」を使った「わたくしのビスコフ サンデー」が登場!

「ロータス ビスコフ」は、コーヒーとの相性を追求して開発された、程よいカラメル風味の甘さとほのかなシナモンの香りが特長のベルギー生まれのビスケットです。

「わたくしのビスコフ サンデー」は、まろやかなソフトクリームにビターな本格コーヒーを絡め、「ロータス ビスコフ」を合わせたデザート。

「ロータス ビスコフ」のサクサクとした食感とビターなコーヒーの組み合わせが贅沢な、大人も満足できる味わいに仕上げられています。

ほっと一息つきたい時や、自分の時間をゆっくりと過ごしたい時、お好みのバーガーセットのデザートにおすすめです。

程よいカラメル風味の甘さとほのかなシナモンの香りが特長の「ロータス ビスコフ」を使ったサンデー。

バーガーキングの「わたくしのビスコフ サンデー」は、2024年10月25日(金)より発売です☆

※店舗により販売時間帯が異なります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サクサクビスケットとビターコーヒーの贅沢な組み合わせ!バーガーキング「わたくしのビスコフ サンデー」 appeared first on Dtimes.