第50回衆議院議員総選挙にて投票した 高校生・高卒生向けに受講料の一部を免除！KEC「選挙割」

KECは、令和6年10月27日投票日の第50回衆議院議員総選挙にて投票した高校3年生ならびに高卒生を対象に、KEC冬期集中講座2024の受講料の一部を免除する「選挙割」を実施します。

KEC「選挙割」

【選挙割の内容】

令和6年10月27日投票日の第50回衆議院議員総選挙にて、投票し、投票済証明書をKEC近畿予備校事務局に提出した高校3年生ならびに高卒生を対象に、KEC冬期集中講座2024の受講料を500円分(税込550円)免除します。

■企画概要

企画名 : 選挙割

実施場所: KEC近畿予備校15校(大阪府・滋賀県)

URL : https://www.prep.kec.ne.jp/blog/41293

