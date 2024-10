「他人が何を考えているか」を推測する能力をメンタライジング能力と言いますが、この能力は人によって異なります(写真:mits/PIXTA)

友だちの数、生産性の高いチームのメンバー数、縦割り化する会社の社員数……。これらの人数は、進化心理学者のロビン・ダンバーが発見した「ダンバー数」や「ダンバー・グラフ」に支配されている。古来より人類は、「家族」や「部族(トライブ)」を形作って暮らしてきたからだ。

メンバー同士が絆を深め、信頼し合い、帰属意識をもって協力し合う、創造的で生産性の高い組織を築くためには、このような人間の本能や行動様式にかんする科学的な知識が不可欠である。今回、『「組織と人数」の絶対法則』より、一部抜粋、編集のうえ、お届けする。

一度に何人の心を推測できるか





言語を駆使する能力や人の真意を見抜く能力の根底にあるのは、メンタライジングあるいは読心術として知られる心理的な能力である。

ひとことで言えば、それは言語学において人の意図を表す用語として知られる動詞群を使いこなし、理解する能力だ。

たとえば、「like(好む)」「intend(意図する)」「believe(信じる)」「suppose(推測する)」「imagine(想像する)」「wonder(疑問に思う)」「think(考える)」「want(望む)」「expect(期待する)」など。

これらの動詞はいずれも、自分の内的思考あるいは心的状態について内省する能力を示す。

他人についてこれらの動詞を使うとき、たとえば、「あなたが……と信じているだろうかと私は思う」と言うとき、その人は「心の理論」という用語で知られる能力を持つと考えられている。

「心の理論」とは、ある特定の瞬間に誰が何を考えているかを推測する私たちの心の機能のことである。この高度なメタ認知能力――思考について考える能力――は、ヒトを他の動物と隔てる能力の1つだ。

自分の心の中身について考える能力は、1次の志向意識水準として知られる。別の人の心の中身について考える能力は、2次の志向意識水準(あるいは正式な心の理論)である。3人目の人が何を考えているかをあなたが正しく理解したならば、それは3次の志向意識水準となる。

成人では、次数の典型的な上限は5次である(図参照)。私たちは同時に5つの心まで(もちろん自分の心を含む)処理できる。





ある時点で何人の心的状態を理解できるかは人によって異なる。このグラフに示した数値は、メンタライジング能力の上限が2次から8次の志向意識水準に収まる成人の割合を%で示す。おおかたの人は5次の志向意識水準(自分自身の心的状態と他の4人の心的状態)を十分に把握できる。なかには、2次か3次の志向意識水準しか持たない人もいる。同様に、約20%の人は5次を超える志向意識水準を持つ。Lewis, P. A., Rezaie, R., Browne, R., Roberts, N. & Dunbar, R. I. M., ‘Ventromedial prefrontal volume predicts understanding of others and social network size’, NeuroImage, 57, pp. 1624-1629, 2011; Lewis, P. A., Birch, A., Hall, A. & Dunbar, R. I. M., ‘Higher order intentionality tasks are cognitively more demanding’, Social, Cognitive and Affective Neuroscience, 12, pp. 1063-1071, 2017.

つまり、マーサが何かをするつもりであるとラジェンドラが考えているとカディシャが推測しているとピーターが望んでいると私たちは信じているのだ。

言葉や行動の裏にある意図を汲み取るこの能力は信頼の源泉である(あなたが何かをするつもりだと言うとき、私はあなたが本当のことを言っていると理解する――この文章自体が3次の志向意識水準だ)。

あまりに簡単な言明でありながら、それはすでに私たちのメンタライジング能力の半分以上を要求している。

メンタライジング能力は人によって異なる

私たちは成人するまでにメンタライジングに慣れてしまい、それを特別なものとは考えない。ところが、同時に対処できる相手の数は人によって大きく異なる(図参照)。

おおかたの成人は、3次の志向意識水準(自分以外の2人まで対処できる)と6次の志向意識水準(自分以外の5人まで対処できる)のあいだに収まる。

能力の違いは、会話の場面で何人に対応できるか、何人の親友を持つか、どれほど複雑な文章を使うか(少なくとも、1つの文章にいくつの節を組み入れ、意味の通る文章にできるかが指標になる)、小説の醍醐味をどれだけ味わえるか、どのくらい複雑なジョークを楽しめるかに直接の影響を及ぼす。

メンタライジング能力は、複雑な議論を理解し、込み入った設計プロセスや管理構造、セールス文句、その他の日常的な事柄について考える能力にも影響するだろう。

人前で話すとき、人は聴衆のメンタライジング能力が自分と同等であると考え、一部の聴衆を混乱に陥れることがままある。

メッセージあるいはその伝え方があまりにニュアンスに富んでいたり、難解であったり、複雑であったり、あるいは逆にあまりに簡単すぎたりすると、信頼を築くことはできない。

非常に深い絆を持つグループでは、各自のメンタライジング能力が高まるため、言葉に頼るまでもないことがある。

整形外科の教授であるジャスティン・コブは、理想的な手術室では麻酔医は尋ねるまでもなく外科医の意図がわかると言う。

看護師も外科医が求めるまでもなく必要な器具を渡せる。手術の途中で確認のために一瞬でも遅れが生じると、生死にかかわる深刻な結果を招く。

それはサッカーやラグビーのノールックパスのようなものだ。選手はパスを出す相手を見るまでもなく相手がどこにいるかを予測することができる。相手が自分の意図を理解できることを知っているからだ。

どういう行動が求められているかを本能的に理解するには、一緒に練習するだけでなく、一緒に学び合うことが大切だ。つまり、先に述べたようなとっさの判断を下す社会的および技術的能力を養う必要がある。

コブによれば、仮想現実(VR)を使用すれば、医師と手術室看護師は学習を速められるという。VRを使った訓練を合同で4セッション行えば、別々に訓練した場合より間違いが減って学習速度が上昇するのだ。

もちろん、ここで示したのは、高度な訓練を積んだ専門職の例ではあるが、私たちはこうした事例にならった訓練によって、驚くほど良好な結果を出すことができる。

人数が増えるとメンタライジングが困難になる

ただしその場合にも、関係する人数を絞ることが前提になる。人数が増えると、メンタライジングは疲労を招き、ついには不可能になる。

ブルー・ベア・システムズ・リサーチのCEOヨゲ・パテルは、防衛、航空宇宙、民間市場におけるイノベーターである。自身の会社を立ち上げたとき、家族のような会社にしたいと心に決めていた。

しかし、社員が11人になったあたりで、これほど多くの人についてメンタライジングするのはとても疲れることに気づいた。すでに自分の能力の限界を超えている。

とうとう、会社をさらに成長させたいのであれば、もう1つのリーダー層を設けるなど、新しいシステムを導入する必要があると考えるようになった。彼女のメンタライジング能力はやはり限界に達していたのだ。

このようなメンタライジングの問題は、必然的に大規模で複雑なグループにおいて顕著になる。チームのメンバーとの関係を処理する能力は、当然あなたのメンタライジング能力に依存する。

メンタライジング能力が発達していればいるほど、大勢の人と仕事上の関係を維持することができる。しかし、グループ内の他のメンバーのメンタライジング能力も考慮しなくてはならない。

多くの場合、女性はこの側面において男性より優れている。反面、男女いずれかの性別のみで見ると、ナルシシストはとりわけこの能力が低い。また、数学の才のある人は、そうでない人に比べて総じてこの能力が低い。

人によってメンタライジング能力が異なると、どうしても問題が起きる。だから、つい同じような傾向の人を同じグループにしたいと考える。そのほうがメンバーどうしの相性がいいだろうし、相互の意図や考えを自然に理解しやすいはずだからだ。

この考えは間違いなく有益に思われる。ところが、そこには生産性を下げる安易な集団思考をしがちな環境をつくってしまうリスクが潜む。

文化の違いもメンタライジングにとって問題となる。相手が顔に笑みを浮かべているからと言って、その人があなたの発言に満足しているとは限らないのだ。

また、あなたがどれほどそれを望んでいようとも、あなたの話にうなずいている人がかならずあなたに賛同しているわけでもない。

リーダーや経営者には必須の能力

相手の話がニュアンスに富み解釈を必要とするような場合には、効果的なメンタライジングが不可欠だ。昨今のグローバルな環境では、ビジネスがより複雑化し、多様な利害関係者(ステークホルダー)と互いに競合するコンセプトに対処しなくてはならない。

そんな環境では、リーダーのメンタライジング能力が大きくものを言う。測定や評価の対象にあまりならないメンタライジングだが、組織の未来を背負ったリーダーや経営者には必須の能力であると言えよう。

(翻訳:鍛原多惠子)

(トレイシー・カミレッリ : オックスフォード大学研究員)

(サマンサ・ロッキー : オックスフォード大学研究員)

(ロビン・ダンバー : オックスフォード大学名誉教授)