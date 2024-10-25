¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¥Õ¡¼¥ê¥¬¥ó½¸ÃÄ50¿Í¤¬¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤ò½±·â¡¡SNS¤ÇÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡Ö¤³¤ì¤¬¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤À¡ª¡×
UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥È¥ë¥³¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬ÂÐÀï¡£1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥¹¤¬¥Þ¥óU¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏ©¾å¤Ç½±·â¤·¤¿¤Î¤À¡£
±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤Ï50¿Í¤â¤Î¥Õ¡¼¥ê¥¬¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥ë¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤âÈÈ¿Í¤Ï½±·â¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤À¡ª¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤ê¤«¤«¤ë½½¿ôÌ¾¤Î¥Õ¡¼¥ê¥¬¥ó¤ÎÆ°²è¤È¡¢½±·â¤Ë¤¢¤¤Æ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤È¤ª¤Ü¤·¤¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥ë¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¸µ¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î¥»¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥ó»á¤¬Ï©¾å¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¡¢Â¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤â¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥¹¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
This is İSTANBUL! pic.twitter.com/GdQb0t9xEq— Boğaz Holiganları | GFB (@BogazHooligans) October 23, 2024