ÀèÈ¯11¿ÍÃæ6¿Í¡¡Å·Å¨¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¾¡Íø¤Ë¤â¹×¸¥¡¢ºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Î¥«¥ó¥Æ¥éÁÈ
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¤ËÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë2014-15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Æ¥éÁÈ¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀèÈ¯11¿Í¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£º£²óÀèÈ¯¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥éÁÈ¤Î6¿Í¡¢GK¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã¡¢DF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡¢DF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¡¢MF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¡¢MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤òÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡¢MF¥¬¥Ó¡¢FW¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤â´Þ¤á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï·×9¿Í¤Î¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
Á°´ÆÆÄ¤Î¥·¥ã¥Ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁª½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Áª¼ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¼ã¤¯¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç½ÉÅ¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£