AppleがM4搭載Macを2024年11月にも発売すると ウワサ されていたのですが、同社の幹部がMacに関する「エキサイティングな発表が続く一週間」が間もなくスタートすると発表しました。Apple confirms 'exciting week of announcements' for Mac starting on Monday - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/10/24/apple-october-event-confirmed-details/

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c— Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Apple is inviting media/creators at different appointment times throughout the day on 10/30 in my town of LA - they seemingly aren’t bringing a group together to watch a keynote video. So the announcement is online only (video and press releases), as I’ve been indicating. https://t.co/sVk6GjrVeC— Mark Gurman (@markgurman) October 22, 2024

Appleでマーケティング担当シニアヴァイスプレジデントを務めるグレッグ・ジョスヴィアク氏が、Xアカウントで「カレンダーをMacしてください!月曜日の朝からエキサイティングな発表が続く一週間が待っています。お楽しみに…」と投稿しました。「エキサイティングな発表」がどんなものになるかは不明ですが、9to5MacはM4搭載Macが発表されると予想しています。発表がどのような形式で行われることになるかは不明ですが、従来のような配信イベントではなくプレスリリース形式で発表されることになるのではと9to5Macは推測しました。また、Appleは2024年10月第5週にアメリカ・ロサンゼルスで開催予定の対面式ハンズオンイベントに一部のクリエイターを招待しており、この中で新型Macがお披露目される模様です。Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者はによると、ハンズオンイベントは10月30日に開催されるものの、基調講演の動画を見るための時間などは確保されていない模様。発表が期待されているM4搭載Macとしては、MacBook Pro・Mac mini・iMacの3モデルが挙げられています。Appleが2024年10月後半に発表すると目される4つの新製品 - GIGAZINE◆MacBook Pro未発表のM4搭載MacBook Proは、なぜかロシア人YouTuberが開封動画をリークしています。この動画ではM4チップのベンチマークスコアも明らかになっており、M3 Proと比較してシングルスコアでは優れているものの、マルチコアスコアでは劣っていることが明らかになりました。Appleが未発表のM4搭載MacBook Proの開封動画をロシア人YouTuberたちが次々に公開 - GIGAZINEまた、M4搭載MacBook Proは最小メモリ容量が16GBで、Thunderbolt 4ポートを3つ搭載するようになると予想されています。なお、新型MacBook ProはM4チップを搭載した14インチモデルと、M4 ProあるいはM4 Ultraを搭載した14インチおよび16インチモデルが登場すると目されています。◆iMac24インチのiMacもM4チップ搭載にアップグレードされ、最小メモリ容量はMacBook Pro同様16GBになるとウワサされています。◆Mac miniMac miniはデザインが刷新され、「Apple史上最小のコンピューター」になるとウワサされています。M4搭載Mac miniは前モデルよりも小さくなり、Apple TVサイズになると目されており、実現すれば現行モデルよりも横幅が半分近く短くなる可能性があります。AppleがMac miniのデザインを変更し「Apple史上最小のコンピューター」が生まれるとの報道、サイズはApple TVと同等か - GIGAZINE