【スワンＳ】３連勝中のクランフォードは２枠４番 ＣＢＣ賞２着のスズハロームは４枠８番 枠順決定
◆第６７回スワンＳ・Ｇ２（１０月２６日、京都競馬場・芝１４００メートル＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）
第６７回スワンＳの枠順が１０月２５日、決定した。１勝クラスからの４連勝で重賞初制覇を狙うクランフォード（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２枠４番。京王杯スプリングＣ３着、ＣＢＣ賞２着のスズハローム（牡４歳、栗東・牧田和弥厩舎、父サトノダイヤモンド）は４枠８番から重賞初制覇を狙う。重賞３勝目のかかるウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は５枠９番からスタートする。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）サーマルウインド 牝５ ５５ 団野 大成
（２）ジョウショーホープ 牡４ ５７ 幸 英明
（３）キングエルメス 牡５ ５７ 北村 友一
（４）クランフォード 牝３ ５３ 西村 淳也
（５）トゥラヴェスーラ 牡９ ５７ 藤岡 佑介
（６）オフトレイル 牡３ ５５ 武 豊
（７）バースクライ 牝４ ５５ 岩田 望来
（８）スズハローム 牡４ ５７ 鮫島 克駿
（９）ウインカーネリアン 牡７ ５７ 三浦 皇成
（１０）ピンハイ 牝５ ５５ 高倉 稜
（１１）シングザットソング 牝４ ５５ 斎藤 新
（１２）ダノンスコーピオン 牡５ ５８ アンドレアシュ・シュタルケ
（１３）ノーブルロジャー 牡３ ５５ 田口 貫太
（１４）アグリ 牡５ ５７ クリスチャン・デムーロ
（１５）マテンロウオリオン 牡５ ５７ 横山 典弘
（１６）セルバーグ 牡５ ５７ 今村 聖奈
（１７）ダノンマッキンリー 牡３ ５５ 松山 弘平