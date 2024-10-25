クランフォード

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◆第６７回スワンＳ・Ｇ２（１０月２６日、京都競馬場・芝１４００メートル＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）

　第６７回スワンＳの枠順が１０月２５日、決定した。１勝クラスからの４連勝で重賞初制覇を狙うクランフォード（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２枠４番。京王杯スプリングＣ３着、ＣＢＣ賞２着のスズハローム（牡４歳、栗東・牧田和弥厩舎、父サトノダイヤモンド）は４枠８番から重賞初制覇を狙う。重賞３勝目のかかるウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は５枠９番からスタートする。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サーマルウインド　牝５　５５　団野　大成

（２）ジョウショーホープ　牡４　５７　幸　英明

（３）キングエルメス　牡５　５７　北村　友一

（４）クランフォード　牝３　５３　西村　淳也

（５）トゥラヴェスーラ　牡９　５７　藤岡　佑介

（６）オフトレイル　牡３　５５　武　豊

（７）バースクライ　牝４　５５　岩田　望来

（８）スズハローム　牡４　５７　鮫島　克駿

（９）ウインカーネリアン　牡７　５７　三浦　皇成

（１０）ピンハイ　牝５　５５　高倉　稜

（１１）シングザットソング　牝４　５５　斎藤　新

（１２）ダノンスコーピオン　牡５　５８　アンドレアシュ・シュタルケ

（１３）ノーブルロジャー　牡３　５５　田口　貫太

（１４）アグリ　牡５　５７　クリスチャン・デムーロ

（１５）マテンロウオリオン　牡５　５７　横山　典弘

（１６）セルバーグ　牡５　５７　今村　聖奈

（１７）ダノンマッキンリー　牡３　５５　松山　弘平