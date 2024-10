東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」のジェラート&クレープ専門店「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」に、クリスマス限定アイスケーキ「ミルク&ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜」が登場。

雪を待ちわびるサンタクロースとトナカイの姿に思わずキュンとしてしまう、クリスマス限定のアイスケーキです☆

イクスピアリ「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」クリスマス限定アイスケーキ“ミルク&ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜”

予約受付:2024年11月1日(金)

引渡し:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

価格:4,428円(税込)

サイズ:6号

予約方法:Web、店頭、電話(047-305-5648)

※数量限定のため、なくなり次第終了

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」2Fのシアター・フロントに店を構える、ジェラート&クレープ専門店「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」

2024年11月1日より、サンタクロースとトナカイの思いをのせたクリスマス限定アイスケーキ「ミルク&ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜」の予約受付をスタートします☆

クリスマス限定アイスケーキ「ミルク&ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜」は、ホワイトクリスマスを願い、夜空を眺めるサンタクロースとトナカイの表情が目を惹くデコレーション。

神秘的な雪景色を思わせる真っ白なミルクジェラートは北海道産生クリームで仕上げており、中にはイタリア産ピスタチオペーストを練り込んだ“ピスターシュ”を忍ばせています。

à le Loïcで人気のピスターシュの濃厚で芳醇なピスタチオと、コクがありながらもさっぱりとしたミルクが互いに引き立て合う、クリスマスならではの贅沢な味わいです!

サンタクロースとトナカイとともにホワイトクリスマスを願う、クリスマス限定のアイスケーキが、2024年のホリデーシーズンを彩ります☆

サンタクロースとトナカイの姿が目を引く、ホワイトクリスマスをイメージしたアイスケーキ。

イクスピアリ「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」の、クリスマス限定アイスケーキ“ミルク&ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜”は、2024年11月1日より予約受付スタートです!

