ホテル三楽荘は、2024年10月26日(土)から2025年2月28日(金)まで、白良浜で開催されるシーサイドイルミネーション「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」の期間にあわせ、「白良浜ライトパレード全景が見えるお部屋確約プラン」を販売開始しました。

ホテル三楽荘「白良浜ライトパレード全景が見えるお部屋確約プラン」

ホテル三楽荘は、2024年10月26日(土)から2025年2月28日(金)まで、白良浜で開催されるシーサイドイルミネーション「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」の期間にあわせ、「白良浜ライトパレード全景が見えるお部屋確約プラン」を販売。

2023年に初開催され、多くのお客様を魅了した「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE」が2024年も2024年10月26日(土)から2025年2月28日(金)の期間に開催されます。

「SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」は全長620mに渡る白良浜の白砂の浜を光と音で彩るライトアッププロジェクトで、定期的に音楽と演出が織りなす幻想的な演出も実施されます。

白良浜沿いに建つホテル三楽荘は海水浴場まで徒歩1分の好立地で、もちろん全室からイルミネーションを眺めることができますが、イベント期間中はよりきれいにイルミネーションが見渡せるお部屋を厳選し、「眺望確約」プランとして限定販売します。

ホテル敷地内にある帆船「ルアナ」もライトアップ

<プランは2種類>

■【白良浜ライトパレード★全景が見えるお部屋確約】メインは熊野牛ステーキのご夕食

*お部屋は2024年にリニューアルしたばかりの和室やミラバス付和洋室などから選べます。

ご夕食はレストランにて、熊野牛ステーキがメインの和食会席を用意。

レストランではミニバイキングも利用できます。

■【白良浜ライトパレード★全景が見えるお部屋確約】温泉露天風呂付客室で贅沢ステイ

*白良浜を一望できる温泉露天風呂付客室でのご宿泊プラン。

お風呂に入りながらライトパレードを楽しめます。

ご夕食は個室にて、旬の食材を用いた露天風呂付客室専用会席を用意。

個室からもライトパレードを見ることができます。

【注意事項】

※両プランともご朝食はレストランでのバイキングとなります。

※写真は2023年に開催された当時のものです。

実際の内容とは異なる場合があります。

【2024年4月リニューアル】7階「純和室」はテーマが「紀州」

イルミネーションを眺めながら温泉をたのしめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イルミネーションが見渡せるお部屋を厳選!ホテル三楽荘「白良浜ライトパレード全景が見えるお部屋確約プラン」 appeared first on Dtimes.