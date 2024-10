横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」にて、「Chuao blanc aux fraises チュアオ ブラン オー フレーズ」 〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜を数量限定で販売。

希少なカカオで贅沢に仕上げた、唯一無二のクリスマスケーキです!

また、クリスマスの定番スイーツ「クグロフ」や「シュトレン」も登場します☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」クリスマススイーツ2024

予約受付:2024年10月22日(火)〜2024年12月14日(土)

引渡場所・販売場所:ペストリーショップ「ドーレ」/ B1F

予約・問合せ:レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトンホテルが贈る、2024年のクリスマスケーキに「Chuao blanc aux fraisesチュアオ ブラン オー フレーズ 〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜」が登場!

2024年9月にリニューアルオープンしたペストリーショップ「ドーレ」にて販売する唯一無二のショートケーキには、他にはない特別な素材が贅沢に使用されています。

希少なカカオ‟チュアオ”のホワイトチョコレートクリームと、‟あまおう”をたっぷり使った特別なクリスマスケーキは、横浜ベイシェラトンホテルでしか味わえない特別な存在です。

また、ベーカーシェフ森広が手掛ける毎年人気のクリスマスの定番「シュトレン」と「クグロフ」も登場。

「シュトレン」は夏から洋酒にじっくりと漬け込んだドライフルーツと、自家製のマジパンが入ったホテルならではの本格的な一品です☆

自宅用にはもちろん、プレゼントにもおすすめの伝統的なお菓子が、クリスマスのひとときを盛り上げてくれます!

Chuao blanc aux fraisesチュアオ ブラン オー フレーズ 〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜

予約受付:2024年10月22日(火)〜12月14日(土)店頭・予約にて販売/数量限定

引渡期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

営業時間:月〜土 10:00〜19:00/日祝 10:00〜18:00 ※12月22日(日)10:00〜19:00

価格:12,000円(税込)

サイズ:15cm

他にはない特別な素材を贅沢に組み合わせたクリスマスケーキ「Chuao blanc aux fraisesチュアオ ブラン オー フレーズ 〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜」

ペストリーショップ「ドーレ」のケーキを監修した、ショコラティエ パレオドールの三枝シェフによるホワイトチョコレートは、希少なカカオとして知られるベネズエラ産“チュアオ”が使用されています。

“チュアオ”のホワイトチョコレートを味わえるのは、横浜ベイシェラトンホテルだけ。

コク深くて風味豊かなたっぷりのクリームは、通常の生クリームとは一線を画す美味しさで、北海道産の上質な生クリームをマリアージュさせています。

また、北海道産の甜菜糖を使用した、程よい甘みとしっとりと焼き上げた琥珀色のジェノワーズは3層仕立て。

中にはペストリーシェフ西村がこだわる極上クリームと共に、華やかな香りを放つ旬の国産いちご“あまおう”をふんだんに挟み込んでいます!

「チュアオ」とは:南米ベネズエラの北部、山と海に囲まれた辺境に位置しカカオの生産に最適な土壌と気候を持ち合わせた小さな村、チュアオ村で生産される“伝説のカカオ”。フルーティーな香りと酸味のさわやかさを感じられる大変希少価値の高いカカオ豆です。

シュトレン

販売期間: 2024年11月1日(金)〜12月25日 (水)

価格:3,700円(税込)

サイズ:20cm

クリスマスイブの4週間前からイブ当日までの期間、日ごとに熟成が進むシュトレンを、すこしずつ味わいながら迎えるクリスマス。

ベーカーシェフ 森広が手掛けるシュトレンは定番人気の逸品で、ドイツの伝統的な発酵菓子です。

クグロフ

販売期間: 2024年12月1日(日)〜12月25日 (水)

価格:1,200円 M(16cm)、1,600円 L(20cm)

王冠のような形に、斜めに通った柔らかな曲線が印象的な見た目のクグロフも、クリスマスシーズンに合わせて登場。

クグロフは、フランス・アルザス地方でのお祝いやお祭りに登場する伝統的なお菓子です☆

希少なカカオ「チュアオ」を使ったホワイトチョコレートのクリスマスケーキや、クリスマスの定番スイーツ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」にて2024年10月22日より予約受付がスタートしている「クリスマススイーツ」の紹介でした☆

