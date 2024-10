端材を活用したユニークなモノづくり体験！トーヨーイス「Kipina」

トーヨーイスは、モノづくり体験工房「Kipina」を2024年12月1日にオープンします。

トーヨーイス「Kipina」

トーヨーイスは、モノづくり体験工房「Kipina」を2024年12月1日にオープン。

特別内覧会とプレオープンを下記の日程で開催します。

来場で素敵なプレゼントも!

プレオープンでは簡単なモノづくり体験も実施します。

【内覧会の案内】

日時:11月15日(金)10時〜16時

11月16日(土)10時〜16時

※予約不要

※当日、来場でお土産・ベトナムスイーツが用意されています。

【プレオープンの案内】

日時:11月18日(月)〜11月30日(土)の毎日

午前9:30〜11:30

午後1:30〜3:30

※要予約・参加費無料

※簡単な体験(溶接かレザークラフトか選べます)

【工房の特徴】

モノづくり体験工房「kipina」は、カフェのような北欧風の建物で、外観からは想像もつかないような本格的なモノづくり体験(溶接体験・フェイクレザークラフト体験)を楽しめる場所です。

私たちの工房では、生産工程から発生する端材を利用して、環境にも優しいユニークな体験を提供しています。

マルシェなどで行う体験とは一味違い、実際に工場で使用している素材や工具を用いて、プロの技術を実際に体感できる本格派。

初心者の方も経験者の方も、スタッフが丁寧にサポートします。

モノづくりの楽しさと達成感を味わえる特別な時間を、この非日常的な空間で楽しむことができます。

溶接体験

フェイクレザークラフト体験

【工房概要】

店舗名:モノづくり体験工房「kipina」

所在地:〒503-0646 岐阜県海津市海津町萱野45-6

(株式会社トーヨーイスのすぐ横)

