お人形・想い出のぬいぐるみに「ありがとう」の気持ちを込めて！コープ葬祭「人形供養祭」

コープ葬祭では、大切なお人形・想い出のぬいぐるみに「ありがとう」の気持ちを込めて供養する、人形供養祭を2024年11月24日(日)に開催します。

コープ葬祭「人形供養祭」

【イベント概要】

日時 :2024年11月24日(日) 10:00〜14:00

会場 :家族葬ホールつばきおごおり(山口県山口市小郡下郷246-1)

供養料:[コリスクラブ会員様]

90リットル袋1袋目は無料、2袋目から1袋1,000円(税込)

[一般]

90リットル袋1袋目は2,000円(税込)、2袋目から1袋1,000円(税込)

一世帯につき、90リットル袋5袋までお預かりします。

[一般・コリスクラブ会員共通]

ガラスケースやサイズの大きい台や棚は別途1,000円(税込)の費用が必要。

その他、来場いただいた方にガラポン抽選会などのイベントもあります。

【今後の人形供養祭スケジュール】

2025年4月6日 ベルホール防府にて開催予定

2025年7月6日 ベルホール萩にて開催予定

2025年9月28日 さくらながとにて開催予定

【人形供養祭のお問い合わせ】

株式会社コープ葬祭までお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120-60-5022

