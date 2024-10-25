『不死のゾッド』が究極のソフビフィギュアに！大ベルセルク展 韓国巡回展
サイクロンジョーは、原作：三浦建太郎の原作コミックス累計発行部数6,000万部以上の全世界で絶大な人気を誇るダークファンタジーの金字塔『ベルセルク』(BERSERK)の登場人物で、300年にわたり強敵を求め続ける使徒『不死のゾッド』を究極のソフビフィギュアとして発売します。
不死のゾッド
サイクロンジョーは、原作：三浦建太郎の原作コミックス累計発行部数6,000万部以上の全世界で絶大な人気を誇るダークファンタジーの金字塔『ベルセルク』(BERSERK)の登場人物で、300年にわたり強敵を求め続ける使徒『不死のゾッド』を究極のソフビフィギュアとして発売。
発売・販売元：サイクロンジョー
原型師 ：サンダーロードスタイル 笠井晶次郎
■『大ベルセルク展 韓国巡回展』にて発売
約3年かけて日本全国を巡回してきた「大ベルセルク展〜三浦建太郎 画業32年の軌跡〜」が、2024年10月にいよいよ韓国・ソウルでの開催が決定！
＜大ベルセルク展〜三浦建太郎 画業32年の軌跡〜＞
会場 ：AK PLAZA HONGDAE 4F (seoul, mapo-gu, yanghwa-ro 188)
会期 ：2024年10月23日(水)〜2025年1月5日(日)
営業時間 ：(平日) 11:00〜22:00
(週末及び公休日) 10:30〜22:00
※最終入場 20:30
主催 ：SMG Holdings
主管 ：Oh Museum
運営 ：MUSEEUM
製作 ：Freakers-Group
協力 ：「大ベルセルク展」実行委員会／DNP大日本印刷
協賛 ：株式会社プライム1スタジオ／株式会社マックスファクトリー
お問い合わせ先：Oh Museum 公式 X アカウント @oh_museum
◎入場時のご注意
・全年齢観覧可能(ただし、15歳未満は保護者同伴の場合入場可能)
・本展覧会には一部刺激の強い表現・描写が含まれています。
ご了解の上来場ください。
■概要と商品仕様
ZODD_main banner
発売アイテムは造形『片角』『両角』の2造形
色は『ブラック』『パープル』の2色の計4品種になります。
【予約開始】2024年10月25日(金)21:00より予約開始
予約はこちら→サイクロンジョー本店 https://www.cyclonejoe.com/
■商品詳細
発売アイテムは下記の通りです。
(1)ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK が登場！
『見事な剣！！』
『見事な技よ！！』
『ここからだ！！』
『まだまだ味わい足りぬ！！』
『喰らい足りぬ！！』
ZODD black 片角
JANコード ：4573521310003
商品名 ：ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK
売価(税込)：25,800円
予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1638
ZODD black 片角
4573521310003 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK_22巻 78-79p
4573521310003 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK_正面
4573521310003 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK_PT02 煽り
4573521310003 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. BLACK_PT03 煽り
(2)ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. BLACK が登場！
『嬉しいぞ・・・！！』
『久しく忘れていた・・・
この血の沸き立つ感触・・・！！』
『さあ、戦え！！』
『このオレを失望させるな！！』
ZODD black 両角
JANコード ：4573521310010
商品名 ：ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. BLACK
売価(税込)：25,800円
予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1639
ZODD black 両角
4573521310010 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. BLACK_煽り_5巻193-194
4573521310010 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. BLACK PT01
4573521310010 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. BLACK PT02
(3)ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE が登場！
『ゴフウウウ・・・』
『バ・・・魔獣バーダ！！？』
『ゾッド！！』
ZODD purple 片角
JANコード ：4573521310027
商品名 ：ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE
売価(税込)：25,800円
予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1640
ZODD purple 片角
4573521310027 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE PT03_原作_21巻_215p
4573521310027 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE PT01
4573521310027 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE PT02 煽り
4573521310027 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. PURPLE PT09
(4)ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE が登場！
『戦え！！』
『肢体がちぎれるまでこのオレと・・・！！』
ZODD purple 両角
JANコード ：4573521310034
商品名 ：ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE
売価(税込)：25,800円
予約はこちら→ https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1641
ZODD purple 両角
4573521310034 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE PT01 煽り_5巻 171p
4573521310034 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE PT02 煽り
4573521310034 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE PT03 煽り
4573521310034 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. PURPLE PT07
【発売日】 2024年11月上旬より順次出荷予定
【サイズ】 全高約300mm
【素材】 PVC製彩色済み完成品・ノンスケール
【仕様】 彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り
【原型製作】 サンダーロードスタイル 笠井晶次郎
【発売・販売元】 株式会社サイクロンジョー
【対象年齢】 15歳以上。
幼児の手の届かない場所に保管してください。
【生産最終加工地】中国
【著作】 (C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社
■注意事項(必ずご一読ください)
・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。
予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。
・本製品の対象年齢は15歳以上となります。
・一部造形や彩色の仕様を変更する場合があります。
・掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。
・パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。
・本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてください。
・本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。
・変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。
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