北海道苫前町でのビジネスチャンスを探る！トークセッション開催

北海道苫前町の魅力と可能性を探るためのトークセッションを11月2日(土)に札幌で開催します。

地域の特性を活かしたビジネスチャンスを模索するこのイベントでは、地元の専門家や企業家が集まり、苫前町の経済発展や新たな事業展開の可能性について議論します。

トークセッション

■イベント概要

日時 :2024年11月2日(土)10:00開演

場所 :札幌グランドホテル(〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目)

プログラム:第1部【Hello!Tomamae!】10:00〜11:00(参加無料)

第2部【ふるさと苫前で集まろう!】11:00〜13:00(有料)

■第1部【Hello!Tomamae!】10:00〜11:00(参加無料)

トークセッションで苫前町の魅力を体感!

北海道北西部の苫前町が、札幌にて「苫前町でのビジネスチャンス」をテーマにしたトークセッションを開催します。

このイベントでは、苫前町の豊かな自然資源やビジネス機会について当日ご参加いただくみなさまとともに議論し、地域活性化や地方移住のための新たなアイデアなど、地域の持つ可能性を模索します。

■ゲストスピーカー

●上田 卓司さん(上田ファーム代表・写真一番左)

●小笠原 宏一さん(タコ漁師・写真左から2番目)

●花田 郁哉さん(メロン農家・写真右から2番目)

●平井 徹さん(戦う農家・写真一番右)

ゲストスピーカーとして参加する地域プレイヤーの4名

苫前町で活躍する地域プレイヤーがゲストで登壇。

実際の取り組みの紹介や地域の課題を深堀りしながら苫前町のこれからについてを語り合う、熱いトークセッションにご注目ください。

トークセッション終了後には、第2部苫前町の特産品を楽しむ「ふるさと苫前で集まろう!」の交流会も予定しています。

■第2部【ふるさと苫前で集まろう!】11:00〜13:00(有料)

一流シェフが調理する絶品苫前産品

第2部では、苫前産品を楽しむ円卓ブッフェを用意。

一流シェフが提供する地元の絶品グルメを楽しみながら、苫前産品の新たな可能性を探ります。

参加費は、一般6,000円、学生1,000円です。

■参加登録

全ての参加者は事前に申し込みが必要です。

下記にてお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewxC21lG-1-Cmrcmnhg4twbGHP1j0kwuixb_SSzRTkYRv9uA/viewform

