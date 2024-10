イチオシはカラダが喜ぶ漢方和牛！ 肉ソムリエが厳選した素材を楽しむ焼肉店がオープン（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は肉ソムリエの資格を持つ料理長が厳選した日本各地の銘柄牛が楽しめる焼肉店。注目は漢方で育てた漢方和牛です。

焼肉 牛ノ神(東京・中目黒)

厳選した和牛 写真:お店から

2024年9月20日、焼肉激戦区の中目黒に「焼肉 牛ノ神」がオープンしました。漢方和牛をはじめ、厳選した和牛が楽しめる店です。

店舗入口ののれんが目印 写真:お店から

場所は中目黒駅から山手通りを歩いて10分ほどの所にあるビルの2階。店に上がる階段前の白いのれんには、大きく「焼肉」の2文字が。どんな肉が食べられるのかワクワクさせられます。

店舗内観。無煙ロースターを採用。ゆっくりと焼肉が楽しめます 写真:お店から

店内はシックな内装で落ち着いた雰囲気。ゆっくり配置されたテーブル席や半個室が用意され、大人のデートから職場の宴会までさまざまなシチュエーションに利用できそうです。

「漢方和牛フィレ」3,600円 写真:お店から

「焼肉 牛ノ神」で食べたいのは、宮城県関村牧場から直送される「漢方和牛」。“人にいいものは牛にも良いはず”との考えから、エゴマやハブ茶、鹿角霊芝など14種類の漢方やハーブをブレンドした独自の飼料を調合。この飼料を食べさせ、適度な運動で健康的に育てられた牛が「漢方和牛」なのです。

特徴は、赤身と脂肪分のバランスが絶妙で、一般的な黒毛和牛に比べてアミノ酸やグルタミン酸などの旨み成分が豊富なこと。また、脂肪分の融点が低いため、脂が体温で溶け、口の中に入れた瞬間にとろけます。

「漢方和牛厚切りタン」3,980円 写真:お店から

そのほか、肉ソムリエの資格を持つ料理長が厳選した全国各地の銘柄牛も用意され、和牛本来のおいしさをとことん堪能できます。

多彩な材料を使ったタレは奥深い味わい 写真:お店から

上質な牛肉を食べるためのタレにもこだわりが。煮干しや昆布などの和だしをベースに生姜やニンニク、赤ワインをプラスし、さらに6種の果実や野菜をブレンド。甘み、旨み、塩味のバランスが取れたタレになっています。このタレにレモン塩や大根おろしを加えたポン酢など3種類のタレが用意され、牛肉に合わせて選ぶことができます。

岩手県産銀河のしずく、佐賀県産さがびより、新潟県産つきあかりをブレンド 写真:お店から

焼肉のベストパートナー、白米はお米マイスターがブレンドした“焼肉に合う白米”を使用。食感、甘み、粘りの黄金比率を考慮したブレンドで、肉との相性が抜群だといいます。

「〆のトマト冷素麺」980円 写真:お店から

〆メニューに用意されているのは「〆のトマトの冷素麺」。麺には「長崎雲仙モリンガ麺」を使用。「生命の木」と呼ばれ、アミノ酸やビタミンなどの栄養素を多く含むスーパーフード「モリンガ」を練り込んだ麺で、冷麺のような強いコシがあります。だしで仕上げた冷たいスープにもよく合い、食事の〆にぴったりです。

左から「ラムジンジャーサワー」770円、「牛ノ神レモンサワー」770円、「フルーツ入りサングリアサワー」880円 写真:お店から

ドリンクには、3種のレモンを使用し、自家製シロップ、自家製グラニテ、生搾りを掛け合わせた「牛ノ神レモンサワー」、フルーツたっぷりのサングリアなどがそろいます。焼肉に合うようセレクトされたナチュラルワインもあり、食事の楽しさを増してくれます。

おいしいだけでなく、体も喜ぶ肉がそろった「焼肉 牛ノ神」。いつもと違う焼肉体験を楽しみに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「漢方和牛」の一例 出典:番長の猫さん

『オープンしたてにお邪魔しました。

こだわり抜いた素材のレベルの高さには驚き。

調味料も手を抜いていないのはメニューから伝わって来ました。中目黒はたくさんの焼肉屋さんがあり利用していますが、こちらは一線を置いているような空間つくりも素敵。翌朝のカラダの軽いこと。和牛の育て方なのでしょうね。

ワインのセレクトもナイスで大満足でした』(番長の猫さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆焼肉 牛ノ神住所 : 東京都目黒区東山1-3-1 ネオアージュ中目黒 2FTEL : 050-5594-6293

文:小田中雅子

