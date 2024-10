「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」の開催を記念して、東京メトロがオリジナル24時間券を発売。

展覧会限定のキービジュアルを使った券面デザインには、「ハローキティ」やサンリオの人気キャラクターたちが登場します☆

東京メトロ「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」開催記念オリジナル24時間券

発売期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月24日(月)

有効期限・有効時間:2025年8月31日(日)までの1日において、使用開始(改札通過時)から24時間に限り利用可能

内容:オリジナル24時間券大人用2種 ※小児用の発売はありません

金額:各600円

発売枚数:各10,000枚 ※1人各種10枚までの発売、なくなり次第終了

有効区間:東京メトロ線全線

発売箇所:

東京メトロ旅客案内所東京駅 8時〜20時、表参道駅・池袋駅 9時〜16時、上野駅・銀座駅・新宿駅 9時〜17時東京国立博物館 表慶館「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」特設ショップ(上野駅)9時30分〜17時(金・土曜日は19時まで)浅草文化観光センター(浅草駅)9時〜20時中央区観光情報センター(京橋エドグラン B1F/京橋駅)9時〜21時ツーリストサービスセンター TERMINAL GINZA(GINZA SIX 1F/銀座駅)9時〜20時

払戻し:有効期限内で使用開始前のものに限り、1枚220円の手数料をいただき、東京メトロ各駅および各定期券うりばで払戻し

※日比谷線北千住、中目黒、中野、西船橋、代々木上原、和光市、半蔵門線・副都心線渋谷及び目黒の各駅を除く

お問い合せ:東京メトロお客様センター

東京国立博物館 表慶館(最寄り駅:上野駅)にて、2024年11月1日から開催される、ハローキティ50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」

その開催を記念して、東京メトロのオリジナル24時間券が限定発売されます☆

券面デザインには、サンリオの「ハローキティ」をはじめとするキャラクターたちが登場。

デビューから半世紀を迎え、世界中で愛されている「ハローキティ」の展覧会限定キービジュアルが券面に使用されています。

紙袋から顔を出すキュートな「ハローキティ」と、「シナモロール」や「クロミ」「マイメロディ」たちがお揃いのリボンを付けた2種類のデザイン展開です!

使用開始から24時間、東京メトロ全線で使える「カワイイ」デザインのオリジナル24時間券で展覧会をはじめ、さまざまな東京の魅力的なスポットを満喫できます☆

可愛い券面デザインの24時間券で、ハローキティ50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」や東京の人気スポットを満喫。

東京メトロの「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」開催記念オリジナル24時間券は、2024年11月1日より発売です!

※各発売箇所の営業日、営業時間が変更となる場合があります

※施設のメンテナンス等により休業となる場合があります

※最新の情報は各施設の公式HP等を確認ください

※休館日や入場方法の詳細は展覧会公式サイトで確認ください

