働く中で感じた課題を解決！Mediyell「toMedy」

Mediyellは、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師を対象とした質問・相談ができる新サービス「toMedy(トゥメディー)」の提供を2024年10月18日(金)に開始しました。

Mediyell「toMedy」

サービス名: tomedy(トゥメディー)

提供開始日: 2024年10月18日(金)

提供時間 : 終日

料金 : 無料

申込方法 : 新規会員登録と医療資格証明

URL : https://tomedy.jp/

■サービスの特徴

*既存サービスの違い・改良ポイント

職種を越えた質問・回答が可能で、各科の専門家の医師やその分野の先輩、実際の職場で働いてる人から様々な角度で広い意見を聞くことができる。

*こだわり・強み

現役の医師が、実際に働く中で感じた課題を解決するために作ったアプリであること。

現場のユーザーの視点に立って作っていること。

相談に対して本物の医療従事者からの返信が来ること。

他の医療従事者の悩みに対して自分が貢献できることなどがあります。

*強調したい機能の紹介

簡単な医療資格証明機能があり、医療職のみで安心して利用できること。

不要な通知等はなく、必要な時のみに利用できる。

匿名なので、具体的な病院やクリニックを出して就職や転職の相談もできる。

質問・回答する度にポイントが貯まり、累計ポイントが増えるとランクアップし、ランクに応じた特典が付く(今後実装)。

*利用シーン・ユーザーの例

「〇〇の勉強どうしたらいい?」「先輩にこう言われたけど、ほかの病院でも同じ?」「このような患者さんにはどう接するべき?」「こういう時は疑義照会すべき?」日常の業務で分からないこと、疑問に思ったことがあったが職場の人には聞きづらい、調べても出てこないことを匿名で聞くことができます。

看護師や薬剤師、臨床検査技師が医学的知識について、分からないことを専門分野の医師に聞いたり、就職や転職について、実際に働いている先輩にも相談できます。

■リリース記念!新規登録者にアマゾンpt500円分プレゼント!

今回期間限定で、新規ユーザーの皆様に医療資格証明まで行って頂くと500円分のアマゾンptを贈呈します。

詳しくはアプリHPまでお願いします。

■利用の流れ

アプリを開き、新規会員登録からニックネームなどを入力し、メールアドレス認証を行い会員登録します。

その後医療資格免許証の画像をアップロードし認証されると証明済みのバッジが付きます。

その後は質問・回答する度にポイントが貯まります。

累計ポイントが増えるとランクアップし、ランクに応じた特典が付きます(今後実装)。

