平川 理恵登壇！教育と探求社「ナレッジカフェVol.13」

教育と探求社は、2024年11月2日(土)、教育の未来を創るフォーラム「ナレッジカフェVol.13」を大阪およびオンラインにて開催。

■「学校を変えるのは、あなた自身」

教育に関わる一人ひとりがリーダーシップを持って、目の前の学校や社会の課題に立ち上がると、どんな未来が待っているのでしょうか。

すべての先生がリーダーとして行動をする、そんな教育の未来を私たちは今回描いてみたいと思います。

昨年度、愛媛に開校したFC今治高等学校から、学園長の岡田 武史さん、校長の辻 正太さんを迎え、「これからの社会で求められる学校の価値」をテーマに、250名を超える教育関係者が集まるイベントを開催しました。

参加者は、社会変化に対応するために学校が果たすべき役割や、教育におけるリーダーシップについての対話を通じて、未来の教育の在り方を探りました。

今回は内容をさらにアップデートし、全国の教育関係者を対象とした、よりパワフルな交流を目指したイベントを企画しました。

今回のゲストは、前広島県教育長の平川 理恵さん。

教育長時代だけでなく、自らが率先して動くことで数々の組織を活性化させ、短期間で多くの改革に取り組まれてきました。

■テーマは「これからの学校のリーダーズ」

教育の未来を信じ、数々の実践を積み重ねてきた平川さんと共に考えるテーマは、「これからの学校のリーダーズ」です。

「これからの学校のリーダーズ」というテーマは、管理職の先生だけでなく、すべての先生がリーダーとしての行動をすると、学校は変わっていくのではないか、という想いで掲げました。

教育現場は、一人ひとりの先生が変革の担い手としてリーダーシップを発揮することで、学校全体がより良い方向へと進んでいくものです。

このテーマを通じて、教育の未来を共に考え、創造していく場になることを願っています。

■教育に関心のあるすべての方が参加可能

今回のイベントは先生だけでなく自治体、企業の方、中学生・高校生も参加可能です。

地球市民である私たち一人ひとりが、教育に、学校にリーダーシップを持って関わることで、教育の未来は変わっていきます。

共に「これからの学校のリーダーズ」について考え、明日からの学校の未来を全員で創っていきましょう。

校長という立場、教育委員会という立場でリーダーとして活躍していた平川 理恵さんに加え、先生の可能性、探求の可能性を信じ、20年前に教育と探求社を創業した、代表取締役社長の宮地 勘司をモデレーターとして、参加者のみなさんと共に語り合います。

開催概要について

<日程>

2024年11月2日(土) 16:30〜18:30

(リアル会場:16:00〜受付開始/オンライン会場:16:15〜入室開始)

<内容>

1. ゲスト対談

平川 理恵 さん(前 広島県教育長)

宮地 勘司(株式会社教育と探求社 代表取締役社長)

2. 参加者同士の交流・対話の時間

3 振り返り、質疑応答など

ご希望の方には本会終了後、教育懇親会に参加できます。

※大阪会場/19:00〜21:00/会費:5,000円(税込)/要事前申込み

<定員>

リアル会場:先着60名

オンライン:先着200名

<申込み方法>

以下のフォームよりお申込みをお願いします。

記入いただいたメールアドレス宛に、当日の案内をお送りさせていただきます。

https://info.eduq.jp/form/KC20241102

<当日の参加について>

▼リアル会場

ナレッジキャピタル ナレッジサロン(グランフロント大阪 北館 7F)

下記の開催会場へ開始10分前までにお越しください。

https://kc-i.jp/access/guide-04/

▼オンライン(Zoom)

お申込み後にZoomのURLが記載されたメールをお送りします。

ナレッジカフェは、参加者同士が対話を通じて共に学び合いを行う場です。

オンラインでご参加の皆様には、基本的にカメラ・マイクをONにしてご参加をお願いします。

※対話を希望されない場合は視聴のみの参加も可能ですので、申込み時に「視聴のみ」を選択してください。

<登壇者の紹介>

▼平川 理恵 さん

京都市生まれ。

1991年同志社大学卒業後、株式会社リクルートに入社。

1998年南カリフォルニア大学経営学修士(MBA)取得。

1999年留学仲介会社を起業。

2010年全国で女性初の公立中学校民間人校長として横浜市立市ヶ尾中学校に着任。

2015年横浜市立中川西中学校校長。

文部科学省中央教育審議会の各委員を歴任し、新学習指導要領改訂作業に携わる。

2018年から2024年3月まで広島県教育長。

内閣官房教育再生実行会議有識者。

その後、昭和女子大学ダイバーシティ推進機構客員教授、東京インターナショナルスクール理事を務め、その上で10月より大阪にある学校法人金蘭会学園(保育園・女子中高・女子大学・大学院)に関わる。

著書に『クリエイティブな校長になろう』(教育開発研究所)、『あなたの子どもが「自立」した大人になるために』(世界文化社)など。

Voicy:『平川理恵の「教育・子育てのツボ」ラジオ』 https://voicy.jp/channel/304823

▼宮地 勘司

株式会社教育と探求社 代表取締役社長

一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ 代表理事

1963年長崎県生まれ。

1988年立教大学社会学部卒業。

同年、日本経済新聞社入社。

2002年、自らの起案により日本経済新聞社内に教育開発室を創設。

新聞資源を活用した教材開発に取り組む。

2004年11月、教育と探求社を設立し、代表取締役社長に就任。

アクティブ・ラーニング型の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」を開発し、全国の中学・高校に提供。

2015年、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブを設立し、代表理事に就任。

著書「探求のススメ―教室と世界をつなぐ学び」

共著「この先を生む人-ティーチャーズ・イニシアティブの記録」

