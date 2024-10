三原食品は、奈良県天理市のふるさと納税返礼品で上位の人気商品「創作クリームチーズシリーズ」の小分けリニューアル記念第三弾として、秋季限定の新商品「和栗ナッツクリームチーズ」を販売中です。

この商品は、長野県小布施町特産の栗の優しい甘さが酒かす風味のクリームチーズと絶妙にマッチした、秋らしい味わいが特長です。

三原食品「和栗ナッツクリームチーズ」

内容量 :51g

賞味期限:冷蔵保存にて90日

発売日 : 2024年10月25日(金)

価格 : 600円(税込)

購入方法: 同社HP

URL : https://miharakk.thebase.in/

三原食品は、奈良県天理市のふるさと納税返礼品で上位の人気商品「創作クリームチーズシリーズ」の小分けリニューアル記念第三弾として、秋季限定の新商品「和栗ナッツクリームチーズ」を販売中。

この商品は、長野県小布施町特産の栗の優しい甘さが酒かす風味のクリームチーズと絶妙にマッチした、秋らしい味わいが特長です。

■将軍家にも献上された小布施の栗

小布施町は長野県の北西部に位置する小さな集落。

栗の栽培の歴史は古く、一説では室町時代からといわれています。

江戸時代には将軍家への献上品になるほど、極上品として扱われていました。

小布施の栗が美味しい理由は、土壌が酸性で水はけがよく日当たりも良好など、好条件が揃っているからだといわれています。

■秋季限定商品を発売

人気の創作クリームチーズの小分けリニューアル記念第三弾として、秋季限定商品「和栗ナッツクリームチーズ」を10月25日より公式ホームページで数量限定発売します。

■創作クリームチーズシリーズとは

奈良県天理市のふるさと納税返礼品の中でも、上位2〜3%に入るクリームチーズシリーズ。

※1

年間約60万個販売する人気シリーズです。

※2

酒かすクリームチーズ

たまり漬クリームチーズ

みそ漬クリームチーズ

※1 天理市ふるさと納税申込件数 令和元年203件中6位、令和2年213件中4位(天理市産業振興課)

参考:奈良県天理市のふるさと納税で選べるお礼の品一覧 | ふるさとチョイス( https://www.furusato-tax.jp/ )

※2 シリーズ計2023年実績75g計算

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 極上栗を贅沢に使用!三原食品「和栗ナッツクリームチーズ」 appeared first on Dtimes.