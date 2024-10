限定品「マカロン6個入」ほか、 焼きたてフィナンシェの種類も追加！ルノートル 銀座三越店「リフレッシュオープン」

L.N.JAPONは、ルノートルの再進出第一号店であるルノートル 銀座三越店が開店より5年目を迎えるにあたり、2024年10月23日にリフレッシュオープンしました。

ルノートル 銀座三越店

お買い物のしやすいレイアウトになった銀座三越店。

限定品である「マカロン6個入」をはじめ、館内の厨房で焼き上げるフィナンシェも限定フレーバーの「スリーズ・ノワ」を加え、定番の「<焼きたて>フィナンシェ ナチュール」、季節商品の「<焼きたて>フィナンシェ ポワール・マロン」と合わせると3種類をが楽しめます。

焼きたてのフィナンシェが3種類を購入出来るのは銀座三越店のみです。

名作と名高いマカロンも6個入りを銀座三越店限定で販売(2,333円)

銀座三越店限定の「<焼きたて>フィナンシェ スリーズ・ノワ」(378円)

季節商品の「<焼きたて>フィナンシェ ポワール・マロン」(378円)

パリでも“名作”と名高いマカロンは、ヴァニーユ(バニラ)、ショコラ(チョコレート)、ジャスマン(ジャスミン風味)、ピスターシュ(ピスタチオ)、シトロン(レモン)、フランボワーズの6種類をルノートルのロゴ入りBOXに詰め合わせました。

ブランドを代表する「フイユ・ドトンヌ」「ミルフィーユ・ヴァニーユ」など生ケーキは随時5、6種類を揃え、テレビで紹介されて人気に火が付いた「サブレシトロン」などのフールセックや、しっとりした食感のケーク、ギフトにぴったりな焼き菓子の詰め合わせ、ショコラなど、いまなおパリの美食家に愛されるルノートルの味が楽しめます。

唯一の百貨店内の店舗です。

<リフレッシュオープン特典>

今回のリフレッシュオープンを記念して、3,000円以上購入の方にボンボンショコラ3個セットを数量限定でプレゼントしています。

※限定数に達し次第、終了

<ルノートル 銀座三越店>

所在地 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館 地下2階

TEL : 03-3562-1111(銀座三越大代表)

営業時間: 10:00〜20:00 *銀座三越の営業時間に準ずる。

