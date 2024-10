アートを全身で体感！ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜

「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」が2024年12月21日(土)に金山南ビル美術館棟で開催!

ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜

会場 : 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

(〒460-0023 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル内)

会期 : 2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)

休館日 : 2024年12月31日(火)、2025年1月1日(水)

開館時間 : 10:00〜18:00(最終入場17:30)

料金 : 一般1,800円(税込)、大学・専門1,600円(税込)、

高校・中学800円(税込)

※小学生以下無料

※前売りは各200円引き

公式サイト: https://mucha-immersive.com

「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」が2024年12月21日(土)に金山南ビル美術館棟で開催されます。

アール・ヌーヴォーの代表的な画家・デザイナーとして知られる「アルフォンス・ミュシャ」の作品をリアルとデジタルの両面から楽しめる没入型の展覧会です。

曲線や幾何学的な模様を使った装飾性の高さから「線の魔術師」と言われるミュシャ。

大型作品を中心に150点以上の「作品展示」に加え、高精細プロジェクターによるミュシャの世界を映像化した圧巻の「映像コンテンツ」が登場します。

前売りチケットが10月26日(土)から、いよいよ販売開始。

話題の展覧会を「お得に!」楽しめます。

【販売プレイガイド】

チケットぴあ(Pコード:995-096)

ローソンチケット(Lコード:42077)

イープラス

アソビュー!

芸文プレイガイド(電話:052-972-0430 月曜定休 平日10:00〜19:00 土日祝 10:00〜18:00)

栄プレチケ92(電話:052-953-0777 全日10:00〜19:00)

フォトスポット

映像空間

