¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É¡ÛTCL¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É4K±Õ¾½TV¡ÖC855¡×¡£Ãæ¹ñ¥ß¥ËLED¥áー¥«ー¤Î¼ÂÎÏ¤Ï!?¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É»²ÀïÀ½ÉÊ①¡Û
¥ß¥ËLED¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65C855¡×
¤½¤ÎÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À½ÉÊ¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤ËËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò·è¤á¤ë¡ÖAV Watch¥¢¥ïー¥É¡×¡£2023Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æº£Ç¯¤â¡ÈNo.1¥Æ¥ì¥Ó¡É¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥áー¥«ー7¼Ò¤«¤é11¥â¥Ç¥ë¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¦Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤ò½¸¤á¡¢Èæ³Ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï11·î¤ÎNo.1¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Á´11¥â¥Ç¥ë¤ò½ç¼¡·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢TCL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬2024Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈÅëºÜ¤Î¥ß¥ËLED¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65C855¡×(33Ëü±ßÁ°¸å)¡£À½ÉÊ¤Î³µÍ×¡¦»ÅÍÍ¤Î¾Ò²ð¤È¹ç¤ï¤»¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÂ¬Äê¥Çー¥¿¤â¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3Ì¾¤Î¼ç´ÑÉ¾²Á¤ÈÂ¬Äê¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë·èÄê¤·¤¿AV Watch¥¢¥ïー¥É2024¤ÎÂç¾Þ¥â¥Ç¥ë(±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¢Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢11·î1Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»ÒAV Watch¥¢¥ïー¥É2023 ´ØÏ¢µ»ö
¡Ö65C855¡×À½ÉÊ³µÍ×
TCL¡ÖC855¡×¥·¥êー¥º(85/75/65·¿)¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡£C855¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX955MAX¡×¥·¥êー¥º(115·¿)¡¢¡ÖX955¡×¥·¥êー¥º(98/85·¿)¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡È65·¿¥µ¥¤¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¡É¤Ï¡Ö65C855¡×¤È¤Ê¤ë¡£
65C855¤Ï¡¢4K/3,840¡ß2,160²òÁüÅÙ¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë(ÇÜÂ®ÂÐ±þ)¤òºÎÍÑ¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤ÎÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤È¡¢¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Èµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿§ºÌ¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ËLED¸÷¸»¤Ë¤Ï¡¢Ã±°ì¥³¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢6¥«¥Ã¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Á¥Ã¥×¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êµ±ÅÙ¤¬Ìó27.5%¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤òÌó30.2%¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿16bit¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÌÀÉô¤«¤é°ÅÉô¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎÀºåÌ¤ÊÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¸÷¸»¤òÉ¬Í×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë³È»¶¤µ¤»¤ë¸÷³Ø¥¤¥áー¥¸¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢ÂÑÇ®À¤ËÍ¥¤ì¡¢²«ÊÑ¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¶Ñ°ìÀ¤ÏÌó95%¡¢¸÷³Ø°ÂÄêÀ¤ÏÌó8ÇÜ¸þ¾å¡£DCI-P3¥«¥ÐーÎ¨¤ÏºÇÂç95%¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¿§ÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤âëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤âÅý¹ç¤·¤¿¡ÖAiPQ¥×¥í¥»¥Ã¥µー3.0¡×¤òÅëºÜ¡£ËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®±ÇÁü¤Î²è¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤·ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ±þ¤¹¤ëHDRµ¬³Ê¤Ï¡¢HDR10¡¢HDR10+¡¢HLG¡¢Dobly Vision IQ¡£Disney+¤Ê¤É¡¢°ìÉôÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖIMAX Enhanced¡×Ç§¾Ú¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²ー¥àµ¡Ç½¤â¥µ¥Ýー¥È¡£ºÇÂç4K/144Hz VRR¤Î¥²ー¥à¿®¹æ¤Û¤«¡¢Dolby Vision¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÄãÃÙ±ä¤Ê¥²ー¥àÀìÍÑ¥âー¥É¡¢²èÌÌ¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ä¥²ー¥à¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤¬°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¡ÖGame Bar¡×¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
²»À¼¤Ï¡¢ONKYO¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤â³èÍÑ¤·¤¿Hi-Fi¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆâÂ¢¡£¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¡¢¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¡¢¥È¥Ã¥×¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Î6´ð¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ60W¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Dolby Atmos¤Î¤Û¤«¡¢DTS-X¡¢¤½¤·¤Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë3D¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡ÖDTS Virtual:X¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅëºÜ¥Á¥åー¥Êー¤ÏBS/110ÅÙCS 4K¡ß2´ð¤È¡¢ÃÏ¾å/BS/110ÅÙCS¡ß2´ð¡£ÊÌÇä¤ê¤Î³°ÉÕ¤±USB HDD¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4K/HDÊüÁ÷¤ÎÎ¢ÈÖÁÈÏ¿²è¤¬²ÄÇ½¡£
Â¦ÌÌ
ÇØÌÌ
HDMIÆþÎÏ¤Ï3·ÏÅý¡£ARC/eARC¡¢ALLMµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢AVÆþÎÏ(3.5·Â¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯)¡¢¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¡¢LANÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó½ÐÎÏ¤ÏÈóÅëºÜ¡£USB¤Ï3·ÏÅý¡£Wi-Fi¡¢Bluetooth¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï380W¤Ç¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï150kWh/Ç¯¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ò´Þ¤à³°·ÁÀ£Ë¡/½ÅÎÌ¤Ï¡¢1,444¡ß298¡ß900mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)/26.5kg¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÂ¬Äê¥Çー¥¿
¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É¡Û±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó①TCL¡Ö65C855¡×～¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Î±ÇÁüÈæ³Ó
¢¨¤³¤ì¤ÏHDR¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£´Õ¾Þ»þ¤Ï¡¢HDRÂÐ±þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£SDR´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ä¾©ÀßÄê¡§¥¬¥ó¥Þ/HDR10¡¢¿§°è/BT.2020¡¢¿§²¹ÅÙ/D65
±ÇÁü¥á¥Ë¥åー¡ÖÆ°²è¡×(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È»þ)¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Calman Ultimate¤Î¥×¥ì¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì
¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡ÖÇò¿§ÅÀ¡§D65¡×¡Ö¥«¥éー¥¹¥Úー¥¹¡§BT.2020¡×¡ÖEOTF¡§SMPTE 2084(PQ)¡×
(ºÇÂç) Á´Çòµ±ÅÙ
(ºÇÂç) É¸½à 2,658 cd/m2 839 cd/m2 Æ°²è 1,965 cd/m2 825 cd/m2
¥«¥éー¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à±ÇÁü¥á¥Ë¥åー BT.2020
1931¥«¥ÐーÎ¨ BT.2020
1976¥«¥ÐーÎ¨ Æ°²è 74.89% 78.47%
²èÁÇ¹½Â¤±ÇÁü¥âー¥É ÆþÎÏÃÙ±ä
4K60p ÆþÎÏÃÙ±ä
2K120p ¥²ー¥à 12.1ms 1.3ms HDMIÆþÎÏ¿®¹æ ÂÐ±þ¾õ¶· 4K120fps ¡» 4K144fps ¡» ¥²ー¥àÍÑHDR10 ¡» ¥²ー¥àÍÑDolby Vision 120Hz¤Þ¤Ç 4K50Hz ¡» 1440p ¡»(ºÇÂç120Hz) Èó°µ½Ì¥¹¥Æ¥ì¥ª ¡» Èó°µ½Ì5.1ch ¡» Èó°µ½Ì7.1ch ¡» ¥É¥ë¥Óー¥Ç¥¸¥¿¥ë ¡» DTS ¡» Dolby Atmos ¡» DTS:X ¡» ¤½¤ÎÂ¾ ÂÐ±þ ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ëÃåÃ¦ ¡» ¥¹¥¤ー¥Ù¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ―