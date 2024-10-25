・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．１９ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７４８．９ドル（＋１９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３６１．１セント（－２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８１．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９６．２５セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８２．３８（－１．０６）

出所：MINKABU PRESS