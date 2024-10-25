à½©¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼áÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë5Ëü¿Í¥á¥í¥á¥í¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤Æ¤¤¿¡×
Ä¹¤¯¡¢½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¤â½ª¤ï¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Ãë´Ö¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª»¶Êâ¤¹¤ë¸¤¤Î»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¤¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤Á¤é¤â¤Ä¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
X¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½©¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯10·î19Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿§¡¹¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¡Ö8kanchi8¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥ó¥×¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¤´¤ë¤Á¡×¤Ê¤É¡Ë¤ä»¨²ß¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö8kanchi8(¤«¤ó¤Á)¡×¡Ê¡÷8kanchi8illust¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£
¤ª¤µ¤ó¤Ý¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ë¤ó¡¢½©¤ÎÆ÷¤¤¤ò¥Õ¥ó¥¹¡£Íî¤ÁÍÕ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤µ¤¯¤µ¤¯²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Î¡Ö¤ª¥¤¥â¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê......¡£
½©¤òÂçËþµÊ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤Ð¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò³¹Ãæ¤äSNS¾å¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê......¡£
Àè¡¹Âå¤äÀèÂå¡¢¸½ºß»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë...
23Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦8kanchi8(¤«¤ó¤Á)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ïº£¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÂå¡¦ÀèÀèÂå¤ä¡¢¸½ºß¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤¬¥â¥Ç¥ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¡Ø¤â¤¦½©¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È¤Õ¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢½©¤Î¥´¥ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤«¤ó¤¸¤À¤è¤Ê¤¢...¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷8kanchi8¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê24ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÁ´Éô¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¤É¤³¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸´¶¤¸¤À¤Íw¤Û¤ó¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï½©¤¬1ÈÖ»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤Ë¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤´¶á½ê¤Î¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×
¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¤â¤Õ¤â¤Õ¸¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÀÎ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¥ï¥ó¤³¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤Æ¤¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö8kanchi8(¤«¤ó¤Á)¡×¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÂ¾¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡Ù¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î¥´¥ë¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡¼¡ª¡Ù¡ØË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤Ê¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¸¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¥¦¥¤È¸¤¤Ï¤·¤ã¤°½©¡£¤Þ¤Á¤òÊâ¤¯»þ¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ãµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡ª