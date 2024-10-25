Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃæ±û¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÇÂ÷¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¤ÎàÅÁÆ»»Õá¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¸©Æâ¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¾Ò²ð¤À¡£º£²ó¤Ï·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ÈÃæ±û¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊCC¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È18¥Û¡¼¥ë¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¿´ÃÏ¤è¤¤Ä«¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¡£¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ë¤È¡¢¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥¤¥ó¤Î10ÈÖ¥í¥ó¥°¡Ê504¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÎÓÌÐÉû»ÙÇÛ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃæ±ûCC¤Ï¥³¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎµÖ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Ô¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£²÷Å¬¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎÀß·×¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èò½ëÃÏ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾®±«¸ò¤¸¤ê¤ÎÅ·¸õ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÀ²¤ì´Ö¤¬¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼¾¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿å¤Ï¤±¤ÎÎÉ¤µ¤¬È´·²¤À¤Í¡×¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²ó¤ì¤ë¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£º£²ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ä
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ë»×¤¤¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ18¥Û¡¼¥ë¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¤¥ó¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¦Êý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢±«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¶ìÀïµ¤Ì£¤Î49¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¼è¤êÌá¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤¬Â³¤¡¢7¥Ü¥®¡¼¤Ç¤Î45¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢70Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ê¤¬¤é¡Ö·§ËÜ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£ÎÓÉû»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÌòÌÜ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î³µÍ×¤È¥¢¥¯¥»¥¹¡£Í½Ìó¤â
¡¡¢¡¤¯¤Þ¤â¤ÈÃæ±û¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¡·§ËÜ»ÔÆâÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó50¡Á60Ê¬¡£·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô°°»ÖÀîÊÕ1217¡£096¡Ê293¡Ë3300¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤âÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥´¥ë¥Õ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ª¡¼¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¤¯¤Þ¤â¤ÈÃæ±û¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥°¥ë¥á¾ðÊó¤â
¡¡°¤ÁÉ¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤ÏÀäÉÊ¤À¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¤È¡¢·§ËÜ¤Î¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤½¤ÓÆÚ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤½¤ÓÆÚ¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¹õÌÓÏÂµíÅ´ÈÄ¾Æ¤¡×¡Ê1900±ß¡Ë¤Ï¡¢¶å½£»º¤ÎÏÂµí¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¤¿¤Æ¤Î·§ËÜ¸©»ºÊÆ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£´ë²è¤ÎÆÃÅµ¤â
¡¡¢¡ÆÃÅµ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê½é²ó¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇ¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡ÖÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±Å¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤¹¤°¡Ë¡á092¡Ê753¡Ë9033¡£
¡¡¢¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤è¤·¤È¡Ë
¡¡1982Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®½Ð¿È¡£Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â¤ò·Ð¤ÆCÂçºåÆþ¤ê¡£¿À¸Í¤äÀîºê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë2010¡¢14Ç¯¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»60»î¹ç¡¢6ÆÀÅÀ¡£21Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£