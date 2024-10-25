＜朝鮮日報＞ハリス氏・トランプ氏　１ポイント差で勝負分かれる

＜東亜日報＞７〜９月期韓国成長率０．１％のショック　予測のわずか５分の１

＜中央日報＞投票箱開けるまで分からない　米大統領選激戦州「隠れた票」巡り闘い

＜ハンギョレ＞尹大統領夫人巡る疑惑の中心人物　産業団地選定前に「対外秘」報告受けた

＜京郷新聞＞ロシア「介入するな」と警告も　尹大統領はウクライナへの「殺傷武器」支援に初言及

＜毎日経済＞ウォール街の大物たち「電力インフラ投資が有望」

＜韓国経済＞輸出までマイナス　「成長率０．１％ショック」
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