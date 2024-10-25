韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（１０月２５日）
＜朝鮮日報＞ハリス氏・トランプ氏 １ポイント差で勝負分かれる
＜東亜日報＞７〜９月期韓国成長率０．１％のショック 予測のわずか５分の１
＜中央日報＞投票箱開けるまで分からない 米大統領選激戦州「隠れた票」巡り闘い
＜ハンギョレ＞尹大統領夫人巡る疑惑の中心人物 産業団地選定前に「対外秘」報告受けた
＜京郷新聞＞ロシア「介入するな」と警告も 尹大統領はウクライナへの「殺傷武器」支援に初言及
＜毎日経済＞ウォール街の大物たち「電力インフラ投資が有望」
＜韓国経済＞輸出までマイナス 「成長率０．１％ショック」
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
＜東亜日報＞７〜９月期韓国成長率０．１％のショック 予測のわずか５分の１
＜中央日報＞投票箱開けるまで分からない 米大統領選激戦州「隠れた票」巡り闘い
＜ハンギョレ＞尹大統領夫人巡る疑惑の中心人物 産業団地選定前に「対外秘」報告受けた
＜京郷新聞＞ロシア「介入するな」と警告も 尹大統領はウクライナへの「殺傷武器」支援に初言及
＜毎日経済＞ウォール街の大物たち「電力インフラ投資が有望」
＜韓国経済＞輸出までマイナス 「成長率０．１％ショック」
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