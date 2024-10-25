２５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：タウンＮ<2481>，カワチ薬品<2664>，ナフコ<2790>，ブルドック<2804>，野村不ＨＤ<3231>，モバファク<3912>，信越化<4063>，中外薬<4519>，カイノス<4556>，日パレット<4690>，東京製鉄<5423>，日鋳造<5609>，エムケー精工<5906>，岡部<5959>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，テクノＨＲ<6629>，太洋テクノ<6663>，ファナック<6954>，今村証券<7175>，プレミアＧ<7199>，東邦レマック<7422>，研創<7939>，ジャフコＧ<8595>，岩井コスモ<8707>，日エスコン<8892>，ヒガシ２１<9029>，桜島埠<9353>，沖縄セルラー<9436>，ミスミＧ<9962>ほか

※東証プライム上場：リガク・ホールディングス<268A>



出所：MINKABU PRESS