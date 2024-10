「大阪LOVER」のアンサーソングを搭載！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがDREAMS COME TRUEのデビュー35周年を記念したコラボレーション!

楽曲のストーリーがパーク内で再現された新MVが2本同時公開されました。

「大阪LOVER」搭載の『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にてアンサーソングとなる「あなたと同じ空の下」も期間限定で搭載決定☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』「大阪LOVER」のアンサーソング搭載

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

搭載期間:2024年11月5日(火)〜2025年1月5日(日)

※搭載期間は予告なく変更する場合があります。

2024年11月5日(火)から2025年1月5日(日)までの期間限定で、お気に入りのBGMを聴きながら大空を飛ぶ夢のようなライド体験が叶う、爽快感満載の大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』に、「大阪LOVER-special edition for USJ-」のアンサーソング「あなたと同じ空の下-TDQ VERSION-」の搭載が決定!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとDREAMS COME TRUEのコラボレーションの歴史は深く、特に「大阪LOVER-special edition for USJ-」においては、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が開業した2007年より、アトラクション搭載曲として幅広い世代に長く愛されてきました。

その想い出を胸に、新搭載曲「あなたと同じ空の下-TDQ VERSION-」で駆け抜ける『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』も楽しめるようになりました。

https://youtu.be/xkwcnffhTLY

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて撮影されたDREAMS COME TRUEの「大阪LOVER -special edition for USJ-」および、そのアンサーソングである「あなたと同じ空の下-SINGLE VERSION-」の新MVが2024年10月25日に同時公開。

これらのMVは、DREAMS COME TRUEのデビュー35周年を記念したコラボレーションとして、パークにて撮影が行われました。

ふたつの楽曲のストーリーは、W主演の鳴海唯さんと窪塚愛流さんによって等身大に表現されています。

https://youtu.be/cJ5SquziFAc

二つのMVは、DREAMS COME TRUEが2024年にデビュー35周年を迎えたことを記念し、パークで撮影されました。

「大阪LOVER-special edition for USJ-」のMVでは、遠距離恋愛中の彼女が吐露する素直な心情に合わせてストーリーが展開されます。

アトラクションで感情を大爆発させてスッキリしたり、キャラクターと触れ合って落ち込んだ気分を切り替えたり、パーク内の様々なエリアではしゃぎまわっているうちに、二人の気まずい雰囲気もいつの間にか元通りに…テーマパークを訪れたカップルらしい瞬間がいくつも切り取られており、思わず自分自身の体験と重ね合わせてしまうような、リアリティ溢れる作品に仕上がっています。

さらに、「あなたと同じ空の下-SINGLE VERSION-」のMVは、「大阪LOVER」の主人公の「10年後の物語」を描いた続編となっています。

日々進化するパークの新しいフォトスポットや、「大阪LOVER」でキーパーソンとなっていたキャラクターの再登場など、幅広い世代の方の共感を誘う歌詩に合わせた、ストーリー構成となっています。

また、人生のライフステージに合わせて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとともに成長するお二人の、家族になった姿にも注目です。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

W主演を務めた俳優の鳴海唯さんは、「『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に乗る時は毎回『大阪LOVER』を選ぶくらい、自分なりの想い出があるので、自然にストーリーに入り込むことができました」「わたしが人生で初めて乗ったアトラクションが『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』でした。こんなに楽しいアトラクションがあるのか!と衝撃だったのを覚えています。毎日乗ってから仕事をしたいくらいだよねって、窪塚さんと話していました!」と超熱狂されていました。

また、同じくW主演を務めた俳優の窪塚愛流さんは「20歳という若さでこんな経験ができて、生涯忘れられないです」「夜、眠れなくなるほど刺激的な撮影でした!」「『大阪LOVER』は、僕にとって家族だったり、学生時代だったり、大切な想い出を蘇らせてくれる曲なんです。だから、このMVは生涯の宝物です」「『あなたと同じ空の下』のMVは、いろんな人の心に寄り添う構成になっているので、自分自身と照らし合わせて楽しんでほしいです!」と大興奮の様子で語ってくださいました。

「大阪LOVER-special edition for USJ-」のアンサーソング「あなたと同じ空の下-TDQ VERSION-」は、2024年11月5日より『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』に期間限定で搭載です。

