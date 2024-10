DREAMS COME TRUEが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)がコラボした「大阪LOVER」とアンサーソング「あなたと同じ空の下」の新ミュージックビデオ(MV)が25日、公開された。DREAMS COME TRUEがデビュー35周年を迎えたことを記念し、つながりの深いUSJパーク内で撮影され、「大阪LOVER ‐special edition for USJ‐」と「あなたと同じ空の下 ‐SINGLE VERSION‐」と題した。

MVには、鳴海唯と窪塚愛流がカップル役で出演。遠距離恋愛中の彼女が吐露する素直な心情にあわせてストーリーが展開。パーク内のさまざまなエリアではしゃぎ、2人の気まずい雰囲気もいつの間にか元通りになる。「あなたと同じ空の下」は、「大阪LOVER」の10年後のストーリー。2人は家族となり、日々進化するパークの新しいフォトスポットや「大阪LOVER」でキーパーソンとなっていたキャラクターも再登場する。兵庫生まれの鳴海は 「『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』 に乗る時は毎回『大阪LOVER』を選ぶくらい、自分なりの想い出があるので、自然にストーリーに 入り込むことができました」と撮影を振り返り、 「わたしが人生で初めて乗ったアトラクションが『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』でした。こんなに楽しいアトラクションがあるのかと衝撃だったのを覚えています。毎日乗ってから仕事をしたいくらいだよねって、窪塚さんと話していました」と興奮。窪塚は「20歳という若さでこんな経験ができて、生涯忘れられないです」「夜、眠れなくなるほど刺激的な撮影でした!」「『大阪LOVER』は、僕にとって家族だったり、学生時代だったり、大切な想い出をよみがえらせてくれる曲なんです。だから、このMVは生涯の宝物です」と感激。「『あなたと同じ空の下』のMVは、いろんな人の心に寄り添う構成になっているので、自分自身と照らし合わせて楽しんでほしいです」と呼びかける。あわせて、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』に「あなたと同じ空の下 -TDQ VERSION-」が11月5日〜来年1月5日までの期間限定で搭載。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』でおなじみの「大阪LOVER」と共に楽しめる。