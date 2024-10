ヤングジャンプ「制コレ22」で準グランプリを受賞し、「3代目シントトロイデンガールズ」就任で話題の松島かのんさんが、「ヤングアニマルWeb」に初登場している。 愛媛県出身の18歳・松島さん。愛くるしい笑顔で、フレッシュな魅力全開のグラビアを見せている。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/2a338eba07788/ 撮影/玉井美世子

