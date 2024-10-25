【英国】
GfK消費者信頼感調査（10月）08:01
予想　-22.0　前回　-20.0（GfK消費者信頼感調査)

【日本】
東京消費者物価指数（10月）08:30
予想　1.7%　前回　2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)

景気動向指数（確報値）（8月）14:00
予想　106.7　前回　106.7（景気先行指数)
予想　113.5　前回　113.5（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）17:00
予想　85.6　前回　85.4（Ifo景況感指数)

【カナダ】
小売売上高（8月）21:30
予想　0.6%　前回　0.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（コア・前月比)

【米国】
耐久財受注（速報値）（9月）21:30　
予想　-1.0%　前回　0.0%（前月比)　
予想　-0.1%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）23:00
予想　68.9　前回　68.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります