【英国】

GfK消費者信頼感調査（10月）08:01

予想 -22.0 前回 -20.0（GfK消費者信頼感調査)



【日本】

東京消費者物価指数（10月）08:30

予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



景気動向指数（確報値）（8月）14:00

予想 106.7 前回 106.7（景気先行指数)

予想 113.5 前回 113.5（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（10月）17:00

予想 85.6 前回 85.4（Ifo景況感指数)



【カナダ】

小売売上高（8月）21:30

予想 0.6% 前回 0.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.4%（コア・前月比)



【米国】

耐久財受注（速報値）（9月）21:30

予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)

予想 -0.1% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）23:00

予想 68.9 前回 68.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

外部サイト