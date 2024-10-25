本日の予定【発言・イベント】
12:30 豪中銀年次報告書公表
17:00 ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（9月）
26日0:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
5:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、アルマン仏財務相、講演
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
26日（土）
ベイリー英中銀総裁、G30年次国際銀行セミナー出席
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11月8日まで）
27日（日）
衆院選投開票
中国工業企業利益（9月）
欧州市場、冬時間に移行
※予定は変更することがあります
17:00 ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（9月）
26日0:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
5:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、アルマン仏財務相、講演
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
26日（土）
ベイリー英中銀総裁、G30年次国際銀行セミナー出席
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11月8日まで）
27日（日）
衆院選投開票
中国工業企業利益（9月）
欧州市場、冬時間に移行
※予定は変更することがあります