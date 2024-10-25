　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40902.01円　　ボリンジャーバンド3σ
40142.14円　　ボリンジャーバンド2σ
39382.27円　　ボリンジャーバンド1σ
38970.00円　　一目均衡表・転換線
38622.40円　　25日移動平均
38354.00円　　5日移動平均
38242.45円　　200日移動平均
38143.29円　　24日日経平均株価現物終値
38135.47円　　75日移動平均
38095.00円　　一目均衡表・基準線
38090.00円　　25日夜間取引終値
37862.53円　　ボリンジャーバンド-1σ
37102.66円　　ボリンジャーバンド2σ
36575.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36342.79円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース