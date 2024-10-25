日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40902.01円 ボリンジャーバンド3σ
40142.14円 ボリンジャーバンド2σ
39382.27円 ボリンジャーバンド1σ
38970.00円 一目均衡表・転換線
38622.40円 25日移動平均
38354.00円 5日移動平均
38242.45円 200日移動平均
38143.29円 24日日経平均株価現物終値
38135.47円 75日移動平均
38095.00円 一目均衡表・基準線
38090.00円 25日夜間取引終値
37862.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37102.66円 ボリンジャーバンド2σ
36575.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36342.79円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40902.01円 ボリンジャーバンド3σ
40142.14円 ボリンジャーバンド2σ
39382.27円 ボリンジャーバンド1σ
38970.00円 一目均衡表・転換線
38622.40円 25日移動平均
38354.00円 5日移動平均
38242.45円 200日移動平均
38143.29円 24日日経平均株価現物終値
38135.47円 75日移動平均
38095.00円 一目均衡表・基準線
38090.00円 25日夜間取引終値
37862.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37102.66円 ボリンジャーバンド2σ
36575.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36342.79円 ボリンジャーバンド3σ
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