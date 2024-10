ノーベル賞メダル(写真:PIXTA)

ノーベル賞は、ダイナマイトの発明により巨万の富を得たスウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベルが、その遺産の大半を基金として、国籍の差別なく、毎年、各分野において傑出した業績を残した人物を選出して授与される。

ノーベル賞の一部門であるノーベル物理学賞は、物理学に対する大きな成果を生み出した人に贈られるものだというのが、われわれの一般的な認識だった。しかし2024年の同賞受賞者には、2人のAI研究者が選ばれた。

ここ最近の数年間で「生成AI」という言葉はわれわれ一般人の間にまで浸透した。生成AIとは一般的に、文章などでAIに出力させたいデータの説明を入力すると、目的とする文章や画像、音楽、動画などをAIが作りだし、出力するシステムのことだ。

われわれの認識では、生成AIはコンピューター科学の分野に属する技術だが、2024年のノーベル賞では、物理学賞の受賞者として、AI研究者のジョン・ホップフィールド氏と、ジェフリー・ヒントン氏の2人を選出した。

2人の受賞理由は、1982年にホップフィールド氏が発明したネットワークによる連想記憶のモデルである「ホップフィールドネットワーク」と、それを基にヒントン氏が1985年に「ボルツマンマシン」と呼ばれる新たなネットワークを開発したことが、それぞれ評価されたからだ。

これらの研究は、現代のChatGPTやStable Diffusionのような、生成AIを構成する高度なネットワークに比べればはるかに初歩的で単純なものだが、2人によって生み出されたアイデアが、いまの生成AI研究の出発点になったのだ。

ところが、一部の物理学者などからは、この2人の業績はノーベル物理学賞の対象とは言えないと主張する声もあり、ソーシャルメディアなどで議論がわき起こっている。

例えば、インペリアル・カレッジ・ロンドンの宇宙物理学者ジョナサン・プリチャード氏は、Xへの投稿で「言葉も出ない。私も機械学習や人工ニューラルネットワークは好きだが、これが物理学における発見だとは思えない。きっとノーベル賞はAIの熱気にやられてしまったのだろう」と述べた。

