¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¥É¥í¡¼¥óºÇÁ°Àþ¤ò¡Ö¿·¤·¤¤ÃæÀ¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ú¸åÊÔ¡Û
ÔÏ¹è¤«¤é¥í¥·¥¢·³¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¡£¤³¤ÎÃÏÌÌ¤Ë·¡¤Ã¤¿¿ØÃÏ¤Î³Í¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢ÀïÁè¤Ç¤Ï¾ï¤ËÆñ´Ø¤È¤Ê¤ë
º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤·¤Ç¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡¢·Ä±þÂç³ØSFC¸¦µæ½ê¾åÀÊ½ê°÷¡¦ÉôÃ«Ä¾Î¼»á¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÃæÀ¤¡×¤È¸Æ¤Ö¡£Àï¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÌ±À¸ÉÊ¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥óÀï¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·³»öÊ¼´ï¤ÈÆ±Åù¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾å²ó¤ë¿ô¤Î»ÔÈÎ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ä¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Çºî¤ì¤ëFPV¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ì±À¸µ»½Ñ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡©¡¡Á°ÊÔ¤ËÂ³¤¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÇËÉ±Òµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Òµ»½Ñ¸ÜÌä¡¢¸½ÂåÀï¸¦µæ²ñ´´»ö¤òÌ³¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤äAI¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢ÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¤ò¾·¤¡¢ÉôÃ«»á¤È¤È¤â¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤ò»î¤ß¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢·³¤¬ÅêÆþ¤·¤¿ÍÀþ¥É¥í¡¼¥ó
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤Þ¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥¯¥ë¥¯¥¹´ñ½±¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö9¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµ¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ââ°ÜÆ°¤Îµ½âÖ¡§¼«Í³¥í¥·¥¢·³ÃÄ¤Ë¤è¤ëÅÙ½Å¤Ê¤ë¾®¿¯¹¶¡ÊÄå»¡¤â·óÌ³¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Í³¥í¥·¥¢·³ÃÄ¤Ï¥í¥·¥¢ÎÎ¤Ë²¿ÅÙ¤âÆÍÆþ¡¢¿¯¹¶¤µ¤»¤Æ¡¢°ÒÎÏÄå»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡¤Ë¢¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¹¶·â¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¤ÎÊÑÅÅ½ê¤Ê¤É¤òÇË²õ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ËÃÆÌô¸Ë¡¢Ç³ÎÁÃùÂ¢¸Ë¤ÎÇË²õ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï6·î¤¯¤é¤¤¤«¤é²¿¤«ÊÑ¤À¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤ÆFPV¤Ç¥¯¥ë¥¹¥¯¤ÎÊÑÅÅ½ê¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¹¶Àª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¯¹¶¤ÎÁ°¤Ë¡¢£¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥ë¥¹¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¸¡Ìä½ê¤ä´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇË²õ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Î¸¡Ìä½ê¡¢´Æ»ë»ÜÀß¤òÇË²õ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅÅ»ÒÀïÉôÂâ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤ÅÅ»ÒÀïÉôÂâ¤¬µ¡¹ÃÉôÂâ¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¿¯¹¶¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤äÄÌ¿®¤òË¸³²¡£¤³¤³¤«¤é¥¯¥ë¥¯¥¹´ñ½±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤¬½Ð·â¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¼¡¤¬¡¢¥FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥í¥·¥¢·³¤ÎÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤ä¹¶·â¥Ø¥ê¤ò·âÇË¡£¥í¥·¥¢·³¤ÎÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎFPV¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç·âÄÆ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÄå»¡¥Ø¥ê¡¢ÀïÆ®¥Ø¥ê¤Ë¤â¹¶·â¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³µ¡¹ÃÉôÂâ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñÅ¨¤Î¥í¥·¥¢·³Ka52ÀïÆ®¥Ø¥ê¤òFPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÌµÎÏ²½¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤ò¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®¤âË¸³²¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³ÅÅ»ÒÉôÂâ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ëË¸³²ÅÅÇÈ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤Î³Æ¼ïFPV¤¬ÈôæÆ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎFPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥í¥·¥¢·³ÔÏ¹è¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¡¢ÇË²õ³«»Ï¡£
Ìµ³²²½¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢·³¤ÎÔÏ¹è¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅÅ»ÒÉôÂâÊ¼»Î¤¬ÊâÊ¼¤È¶¦¤Ë¿Ê½Ð¡£¤¹¤°¤Ë¥í¥·¥¢·³¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹ÔÉÔÇ½¶õ°è¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥í¥·¥¢·³¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È¿Ê·â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¦Ä¹µ÷Î¥¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥í¥·¥¢·³¤ÎÈô¹Ô¾ì¤ò¹¶·â¤·¡¢³ê¶õÇúÃÆ¤òÇË²õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¥í¥·¥¢¶õ·³¤Î¼ÍÄø70km¤«¤éÅê²¼¤¹¤ë1¥È¥ó³ê¶õÇúÃÆ¤Ï¡¢ÔÏ¹è¤Ë¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³ÅÅ»ÒÉôÂâ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤À¡£¤½¤ì¤¬Íî¤Á¤ÆÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä¡£
¡ÖºÇÁ°Àþ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¤¿Êìµ¡¤È»ÙÅÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¤¿»Òµ¡¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë·Á¤Î¿Æ»Ò¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤¯µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢§FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬16kmÀè¤Î¥í¥·¥¢·³ÉôÂâ¤ò·âÇË¤Ç¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
ºÇÁ°Àþ¤«¤é16kmÀè¤Î¥í¥·¥¢·³¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ë¤Ê¼ÉôÂâ¡¢»Ø´ø½ê¡¢ÃÆÌô¡¢Ç³ÎÁ½¸ÀÑ¾ì¤òÁÀ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤â¤Ë¡¢¨µ¡¹ÃÉôÂâ¤¬°ìµ¤¤ËÆÍÇË¤Ç¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³µ¡¹ÃÉôÂâ¤ÎÀï¼Ö¡¢Áõ¹Ã¼Ö¤Ï¡¢¾å¶õ¤«¤é¥í¥·¥¢·³¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¥í¥·¥¢·³ÉôÂâ¤ÎÊ¼»Î¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£Å¨¤¬Íè¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¼êÃÊ¡¢ÌÜ¤È¼ª¤òºÉ¤¬¤ì¡¢¸ý¤È¤Ê¤ëÄÌ¿®¤âÉÔÄÌ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ç¤¹¡£©ºÇ¸å¤Ë²ÐË¤¤È¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹ÉôÂâ¤¬¿¯¹¶¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¹¶·â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¤½¤Î¥í¥·¥¢·³¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÄå»¡Ìµ¿Íµ¡¤¬ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢8·î6Æü¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Ï»¸ÄÎ¹ÃÄ1Ëü5000¿Í¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯´ñ½±¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥í¥·¥¢·³¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥í¥·¥¢·³¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤ÎµÕ½±
¥í¥·¥¢·³¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£
¡Ö¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÍÀþ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅÅÇÈÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«Ì¤´°À®¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ñ½±¸å1¡Á2½µ´ÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅÅ»Ò¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤ÎË¸³²ÁõÃÖ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÈô¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÅÅÇÈ¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤ÇÍÀþ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎFPV¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÅÅÇÈ¤ÇÅÁÁ÷¤¹¤ëÁà½Ä¤Î¿®¹æ¤È±ÇÁü¤¬¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò²ð¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÈô¤Ù¤ë¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç10¡Á20km¤Î¥¿¥¤¥×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¿ô¥õ·îÁ°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÏÀè¤Ë¼ÂÀï¤ËÅêÆþ¤·¤¿»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅÅÇÈË¸³²¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÍÀþ¥É¥í¡¼¥ó¤òºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤·¤¿
¥í¥·¥¢·³¤Î¶ìÆù¤Îºö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÀï¤¤¤Îµ¢¿ö¡Ê¤¤¹¤¦¡Ë¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë°Â°×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇË¸³²ÁõÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¡Ö¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬´¬¤¤¤Æ¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿Åû¾õ¤ÎÊª¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¤ÓÀÚ¤ë½ê¤Þ¤ÇÈô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð20km¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤é¤Ð¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤«Èô¤Ù¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºÙ¤¤¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¤ÉÍÀþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¾³Ñ¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼Àþ¼«ÂÎ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Âç¤¤ÊÀï²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤ËSNS¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÁõ¹Ã¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³«¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¿Í´Ö¤ÎÇØ¾æ¤Î¹â¤µ¤¯¤é¤¤¤ÎÄã¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¹âÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÄ¹¤µ¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²ó¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÏÅö½é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñÀ½¤Ç¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó7¡Á11Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âSNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¥í¥·¥¢·³¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢Ì¸»¶¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡£
¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Ï´ñ½±¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1¥ö·î¤«¤±¤Æ¼þÇÈ¿ô°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ»ÒÀï¤Îµ»½Ñ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àï½ÑÌÌ¤Î±¿ÍÑ¡¢¸¦µæ¤ò¤·¡¢¤ä¤Ã¤È1¥ö·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÈ¿·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¤½¤³¤«¤é¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î»öÂÖ¤Ï·ãÊÑ¤¹¤ë¡£
¶õ¤Ë¤ÏÎ¾·³¤ÎÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤È¡¢FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìµ¿ô¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãë´Ö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÀï¼Ö¤äÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢¾å¶õ¤ÎÌµ¿ÍÄå»¡µ¡¤¬È¯¸«¤·¤Æ¡¢FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÇË²õ¡£Ê¼»Î¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢È¯¸«¤·¡¢½Ö»þ¤ËFPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ËÇú»¦¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÎã¤òµ½Ò¤¹¤ë¤È¡¢FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÊ¼¤¬ºÇ½é¤Ë±£¤ì¤¿¼Ö¸Ë¤òÇË²õ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÎÊ¼¤¬Æ¨¤²¡¢¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¡£¤½¤ì¤ò¾å¶õ¤Ë¤¤¤ëÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÇúÃÆ¤òÅëºÜ¤·¤¿Çú·â¥É¥í¡¼¥ó¤ò¤½¤ÎÌ±²È¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢·úÊª¤´¤È¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤âÅ¨Ê¼¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ËÆ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ó¡¢Àï¼Ö¡¢¼ÖÎ¾¡¢Ê¼°÷¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢ÇË²õ¤â¤·¤¯¤ÏÇú»¦¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤ÇÎ¾·³¤ÏÃëÌëÆ°¤±¤º¡¢ç±Ãå¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Ìë¤À¤±¤Ï°ì±þÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ÂÐ¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥éÍÑÃÇÇ®¥·¡¼¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤À¤±¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÊÑ¤ÊÉ÷¤Ë¼Ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¡ÖËÜÍè¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤òµ½¤¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¤¬³°¤ËÈ¯¤¹¤ë²¹ÅÙ¤¬¼þ°Ï¤Î´Ä¶²¹ÅÙ¤ÈÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÂÐ¥µ¡¼¥Þ¥ë¥·¡¼¥È¤ÎÉôÊ¬¤À¤±²¹ÅÙ¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢µÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Çú·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÅÚ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¤Î¸÷³ØÌÂºÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¼Â¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢UGV¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼ÉÕ¤ÎÌµ¿ÍÃÏ¾å¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¿©ÎÈ¡¦¿å¡¦ÃÆÌô¤òÅëºÜ¤·¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ë¡£ÂÐÀï¼ÖÃÏÍë¤òÅëºÜ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Çú¹¶·â¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¾å¶õ¤«¤éFPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¡Öç±Ãå¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¥óÀï½Ñ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤ä·³Ã±°Ì¤ÇÀìÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¦ÅÅ»ÒÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾®Ââ¤ä¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÅÅÇÈÀï¡×¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÎÀï¤¤¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¥á¥«Åª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤³¤È¡¢¥»¥ë¥Ò¥¤¡¦¥Ù¥¹¥¯¥ì¥¹¥È¥Î¥Õ»á¡£Èà¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯·³Â°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÀþ¤ÎÎ¢É½¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥ä¥Ð¤¤ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÅÅÇÈ¤ËÄ¶Àä¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥óÀï½Ñ¤äË¸³²ÁõÃÖ¤Ê¤ÉÅÅÇÈÀï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢Ì±À¸µ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¥×¥í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Þ¥Ë¥¢Åª¤Ê¿Í¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¤¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î·³»öÀìÌç²È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¸¤ãÍý²ò¤â²òÀâ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÌ±À¸µ»½Ñ¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤À¤â¤ó¡ª¤Ê¤ó¤ÆSNS¤Ç³«¤Ä¾¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤è¤¦¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤åÌÌ©¤ÊÅÅ»ÒÀï¤È¤¤¤¦¤«ÅÅÇÈÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½ÂåÀï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
ÊÆ·³Ìµ¿Íµ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢Àï¾ì¤«¤é¿ôËükmÎ¥¤ì¤¿°ÂÁ´¤Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤«¤éÌµ¿Íµ¡¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬¥¢¥¸¥È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤½¤³¤òÇú·â¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤é¤Ð¼Ö¤´¤ÈÇú·â¤·¤Æ¡¢»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏºÇÁ°Àþ¤«¤é¿ô½½km¤ÎÃÏ²¼¹è¤Ë¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð²èÌÌ¾å¤Î·âÇË¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÀï¤Ç¤ÏÅ¨Ê¼¤ò¼¡¡¹¤È»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤ò»¦¤¹»ö¤ËÊÉ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»î¹Ôºø¸í¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀïÁè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¿Í¤äÀï¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¼«Çú¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎFPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·â¤·¤¿¸å¤Ëº½Íò±ÇÁü¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎºÇ¸å¤Î±ÇÁü¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÂ¦¤Ëµ¡ÂÎÂ¦¤Î²»¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÇËöËâ¤òÊ¹¤¯»ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢FPV¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÄ¾·â¤¹¤ì¤ÐÄÌ¿®¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æº½Íò±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ö¤ÇÅ¨Ê¼»Î¤¬¿á¤Èô¤Ö¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡£¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¥²¡¼¥à¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤´ÃúÇ«¤Ë¥ê¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤âÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¼ÂÀï¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¤½¤³¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµ¿Íµ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¡¢¸½ÂåÀï¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤³¤ì¤Ï·³»ö¤Ë¤ª¤±¤ë21À¤µª¤Î·³»ö³×Ì¿¤Ê¤Î¤«¡©
¥É¥í¡¼¥ó¤¬Àï¾ì¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤Ï¡¢·³»ö¤Ë¤ª¤±¤ë³×Ì¿¡ÊRMA¡Ë¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀïÆ®µ¡¤è¤ê¤âÄã¤¤¶õ°è¤Ç¿·¤·¤¤ÀïÆ®¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ï²áµî¤ÎÈô¹Ôµ¡¤äÀø¿å´Ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³«Âó¼Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â²áµî¤ÎÊ¼´ï¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤È¸½¼Â¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¡ÖÀïÆ®µ¡¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¡¢¥Ø¥ê¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤òÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·è¤Þ¤ê¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤ÊÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¼Â¸³¤È¼ÂÀïÂÎ¸³¤¬°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±À¸ÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤¬Àï¾ì¤ÇÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÎÌ´¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È·ù¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï½é´ü¤Îº¢¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¡Ö¥²¡¼¥àÇ¾¤È¤«Áû¤¤¤Ç¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ¡Ë
ºÇÁ°Àþ¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç¿ì¤¤ÄÙ¤ì»þ¤Ë·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¡¢Æü¡¹¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Îµ»¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢¸¦ïÓ¤·Â³¤±¤ë¡Ø¿·¤·¤¤ÃæÀ¤¡Ù¤Îµ³»Î¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÐÆì½Æ¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿»þ¤â¡¢¤½¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ëº¬Íè½°¤ÏÅö»þ¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀë¶µ»Õ¤Î¼ê»æ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿»þ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤âÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß¤ÇÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Àï¼Ö¤Ë¤è¤ëÅÅ·âÀï¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿·³¿Í¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¿§¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÏÂè°ì¼¡ÂçÀï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÀï¾ì¤«¤éµ³»ÎÆ»Àº¿À¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Àï¾ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂçÎÌ»¦Ù¤¤Î¾ì¤Ø¤È²½¤·¤¿¡Ù¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤ÎÍÍÁê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È²áµî¤Î"¥í¥Þ¥ó"¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï"¿·¤¿¤Ê¥í¥Þ¥óµÚ¤Ó¾ï¼±"¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï²¿¤È¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Àï¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¤È»È¤¤Êý¤Î¼ÁÅª¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£´°Á´¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊÉôÃ«»á¡Ë
¡üÉôÃ«Ä¾Î¼
¡Ê»£±Æ¡§¸¶µ®É§¡Ë
¡üÎÌ»º·¿¥«¥¹¥¿¥à»Õ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®Ê÷Î´À¸¡¡¼Ì¿¿¡¿cMadeleine¡¡Kelly/ZUMA¡¡Press¡¡Wire/¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º ¡ÖZUMA¡¡Press¡×¡¢HIGHCAT¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸