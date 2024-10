日本人は…？「世界の女性起業家支援プログラム」でみた「３つのすごさ」

2024年10月27日に投開票となる衆議院議員選挙。選択的夫婦別姓やジェンダー平等の視点も注目されている。候補者の性別に関係なく、「マイノリティの立場に立ってものを考えているか」ということがジェンダー平等を実現させるポイントなのだということも伝わってくる。10月17日にはスイス・ジュネーブの国連欧州本部で国連女性差別撤廃委員会の日本に対する対面審査が行われた。日本政府からは内閣府・男女共同参画局長である岡田恵子さんを代表とする40人ものメンバーが参加。特に過去3回勧告を受けている選択的夫婦別姓をはじめ、日本のジェンダーギャップの現実も次々と指摘された。

ジャーナリストの羽生祥子さんは、20年以上にわたりメディアという現場から、ジェンダー平等・共働き家族応援・ダイバーシティ経営などのテーマで取材発信してきた。2023年には政府の「女性版骨太方針2023」を検討する有識者会議のメンバーのひとりとして、政策提言にも関わってきた。その女性版骨太方針で、政府は「女性起業家の育成・支援」について指針を掲げている。女性が起業しやすい環境を作り、人数を増やしていこうとしているのだ。つまり、国連に様々な問題を指摘される状況ではある一方で、女性起業家の育成・支援に力を入れようとしているのである。

ではそのような状況下で、日本では女性活躍ができているのだろうか。羽生さんは、ラグジュアリーブランドのカルティエが設立した、社会課題に取り組む女性起業家を支援するプログラム「Cartier Women’s Initiative(カルティエ・ウーマンズ・イニシアチブ=CWI)」を取材。そこで羽生さんが目の当たりにした世界の凄さや進歩とは。現場のきらびやかな写真と共に、女性起業家をとりまく世界と日本の現状について前後編にて伝える。

前編では、このプログラムで表彰された世界の女性起業家たちがどのようなことをしてきたのかを綴ってもらう。

以下、羽生さんの寄稿。

なぜカルティエが、女性起業家を支援するのか?

私がまず驚いたのは、高級ラグジュアリーブランドのCartier(カルティエ)がなぜ起業家を世界中から募り、このような大がかりなプログラムを創設したのか? ということだ。ついつい「ジュエリーを起業家たちに身に付けてもらい、宣伝したいから?」などと下世話な思いがよぎったが、会場にはなんと一切ジュエリーは置いていない。ロゴが控えめに表示されているだけではないか。商品宣伝とキッパリ区別し、純粋に女性起業家を応援しようという心意気が会場全体から伝わってくる。

実際、セレモニーの冒頭でカルティエのグローバルCEO(当時)であったシリル・ヴィニュロン氏は、2006年から18年間継続して開催しているこのプログラム「CWI」について、力強くメッセージを伝えた。「女性起業家は、大いなる力を秘めています。非凡な強さと勇気、意志を持つ女性起業家たちのグローバルネットワークを支持し、光を当てることが目的です」と。スピーチの最後に宣言した、“You can do it. We need you. Continue what you are doing!” (あなたならできる。私たちはあなたを求めている。活動を続けてください!)という言葉とともに、会場に割れんばかりの大きな拍手が起こった。

すごさその1 年間3億円を超える経済的支援が!

女性起業家を本気でエンパワーしようとしているか否かは、豊富な支援実績を見れば明らかだ。まずは経済的支援。例えば1位受賞者には10万USドル=約1580万円の助成金があり、全受賞者への助成金を合計すると、なんと年間で3億円以上をも投じている。また、社会的支援も講じており、33名の受賞者全員に世界各国のメディア露出やネットワーキング機会が提供され、生涯を通じてCWIコミュニティに所属できるというものだ。さらに人的支援も。具体的には、1年間を通じてビジネススクール「INSEAD(インシアード)」のビジネスプログラムが受けられ、リーダーシップコミュニケーションなども学べるのだ。

ここまでの手厚い支援を行っているということが、まずはひとつめの「起業家にまつわる世界の凄さ」だと感じる。ダイバーシティという言葉を持ち出すまでもなく、世界では女性の起業家が社会の変化の推進力となることが強く信じられているのである。

すごさその2 女性起業家の「ビジネス分野の広さ」

さて私が目の当たりにした「世界の女性起業家の凄さ」のふたつめは、彼女たちが手がけるビジネス分野の広範さだ。

前提として、日本の女性起業家のビジネス分野について、皆さんはどんなイメージをお持ちだろうか? 「身の回りに女性起業家が少ないのでイメージがわかない」という方もいるかもしれないので、東京商工リサーチの「女性社長調査」を少し見てみよう。

日本では現在、社長の男女比率(東京商工リサーチが保有する約400万社の経営者情報から計算、2023年版)は、女性は約15%で60万人超。男女比率については全世界と比較してそこまで変わらないが、違うのはビジネスの分野だ。

同調査によると、女性社長が経営する会社のうち、49%が「サービス業」。具体的には喫茶店、飲食店、美容などだ。これは少ない資本からでも起業がしやすいという共通点がある。

では世界はどうか? このCWIで受賞したビジネスの分野の中からいくつかご紹介しよう。

AI利用の資金アクセスアプリ、手術室不要の局所麻酔による世界初手術ロボットなど

【AI評価によるマイクロビジネス向け貸付アプリ/コロンビア出身、メルセデス・ビダールさん】

低所得者層のマイクロビジネスにクレジット(貸付)へのアクセスを提供し、小規模から中規模の起業への成長を後押しすることを目的に、テクノロジーに基づくソリューションを生み出す「QUIPU(クイップ)」を創業。従来とは異なるAIを用いたスコアリングで信用力を評価することが競合他社との差別化となっている。コロンビアの全行政区画で事業展開し、1万7千人のコミュニティ、7千人の顧客、9千件のローン利用の実績を誇る。

【人道的な医療活動の経験から世界初中耳炎手術ロボット開発・販売/シンガポール出身、リン・リムさん】

カンボジアの農村で、麻酔・顕微鏡・手術室がないために中耳炎の手術が受けられない何百人も子どもたちを見てきた医師のリンさん。手で持って操作できる世界初の中耳炎手術ロボットを開発し、販売している。シンガポールでの臨床試験をパスし、米国、豪州、EUなどでの販売展開を計画。

凄さその3 女性起業家の「ビジネス規模の大きさ」

前述のように、日本女性の起業分野は、飲食店や美容品物販など小規模ビジネスが多いのが現状だ。しかし、ここでの女性起業家たちの事業のスケール大きさを目の当たりにし、その貪欲さと実行力に心底驚いた。

例えばフランス出身のニーナ・グラヌッチさんは、食品廃棄を削減するための栄養価に優れた代替食品を開発し、大手食品メーカーに販売している。その規模は、すでに150トンの食品廃棄物を削減し、450トンのCO2排出を防いでいるとのこと。

また、インド出身のアクシタ・サチデヴァさんは、視覚障がい者へのオーディオブック・デバイスを開発・提供している。その実績は、100万冊以上の書籍が、25カ国で600以上の機関、10万人以上のユーザーに利用されている。

中国、韓国からの起業家はいるのに……

さて、ここまで読んでいただいた読者の皆さんの心に、「日本人はどんな起業家がいたの?」と興味がわいた方もいるのではないだろうか。残念ながら……

「日本人受賞者は、ゼロ人だった」というのがお答えだ。

中国からも、韓国からも受賞者はいるのに、なぜ日本からはいないのか? このような豊富な育成・エンパワーメントプログラムがあるのに、日本人女性はなぜチャンスを獲得できないのか?

後編「日本に女性起業家が少ない理由は…「投資家」と「理系」が示す意味」ではそんな日本の課題と分析をしていきたい。

日本に女性起業家が少ない理由は…「投資家」と「理系」が示す意味