²¦ÎÓ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡ÏÃÂê¤Î¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡È¹â¿ÈÄ¹Èþ½÷¡É¤¿¤Á¡¡182cm¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â
¡¡ºÇ¶á¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿È½÷À¤¿¤Á¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¶Ã¤¤äÆ´¤ì¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¤ÊSNS¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î182cm¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¡ª¡¡¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡È¹â¿ÈÄ¹Èþ½÷¡É¤¿¤Á¡Ê14Ëç¡Ë
¢£ÊÆÁÒ¤ß¤æ
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¡£6·î16Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÈÄ¹184.3cm¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤Ç¤Ä¤Å¤ë¤ÈÂç¥Ð¥º¤ê¡Ê¸ø¾Î¤Ï169cm¡Ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Æ±·î19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ç¥«½÷¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÞåºÎï¡×¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ß¥·¥ã
¡¡ ¹â¿ÈÄ¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥·¥ã¡£¿ÈÄ¹¤Ï182cm¡£Éã¤¬¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç195¥»¥ó¥Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Ï165¥»¥ó¥Á¡¢Äï¤Ï186¥»¥ó¥Á¡£
¡¡10·î14Æü¤Ë¤Ï¡Ö2m½é²»¥ß¥¯!!¡¡¥µ¥¤¥º´¶ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡#¥¢¥³¥¹¥¿ÃÓÂÞ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Î·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¤Î¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ÄÆ´¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö10Æ¬¿È¤«¤Ê¡×¡Ö¹çÀ®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¢£REIKA
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëREIKA¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170cm¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î5Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉ¸¹â2320m¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡¡Å·¹ñ?!¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¯¤Æ¼«Á³¤ÎÍºÂç¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡¡ÅÐ»³ÍÑ¤ËÅ¬Åö¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤âÇã¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤¢¤Þ¤¡¤¤¤¤´¶¤¸¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¾Ð´é¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¡õÊ¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Î·Ê¿§¤¬Í¾·×¤ËåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤½÷À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£À¾°æ°½²»
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀ¾°æ°½²»¡£¿ÈÄ¹¤Ï165cm¡£5·î17Æü¤Ë¡ÖY»ú¤¬¥®¥ê¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦½ÕÎï¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVO 2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö½ÕÎï¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£²¦ÎÓ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²¦ÎÓ¡£170cm¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£10·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ö#¤ª¤¦¤ê¤ó¤Î¤Ì¤Î¡¡¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÊÑ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¢¤ë¤±¤É¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþµÓ¡ª¡×¡Öº£Æü¤ÏÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¤À¤è¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤¿¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÆÁÒ¤ß¤æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yone__miyu630¡Ë
¡Ö¥ß¥·¥ã¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_misha_182_¡Ë
¡ÖREIKA¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@reika0901¡Ë
¡ÖÀ¾°æ°½²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@atatadayo¡Ë
¡Ö²¦ÎÓ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ourin_ringoooo¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î182cm¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¡ª¡¡¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡È¹â¿ÈÄ¹Èþ½÷¡É¤¿¤Á¡Ê14Ëç¡Ë
¢£ÊÆÁÒ¤ß¤æ
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¡£6·î16Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÈÄ¹184.3cm¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤Ç¤Ä¤Å¤ë¤ÈÂç¥Ð¥º¤ê¡Ê¸ø¾Î¤Ï169cm¡Ë¡£
¢£¥ß¥·¥ã
¡¡ ¹â¿ÈÄ¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥·¥ã¡£¿ÈÄ¹¤Ï182cm¡£Éã¤¬¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç195¥»¥ó¥Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Ï165¥»¥ó¥Á¡¢Äï¤Ï186¥»¥ó¥Á¡£
¡¡10·î14Æü¤Ë¤Ï¡Ö2m½é²»¥ß¥¯!!¡¡¥µ¥¤¥º´¶ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡#¥¢¥³¥¹¥¿ÃÓÂÞ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Î·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¤Î¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ÄÆ´¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö10Æ¬¿È¤«¤Ê¡×¡Ö¹çÀ®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¢£REIKA
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëREIKA¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170cm¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î5Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉ¸¹â2320m¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡¡Å·¹ñ?!¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¯¤Æ¼«Á³¤ÎÍºÂç¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡¡ÅÐ»³ÍÑ¤ËÅ¬Åö¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤âÇã¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤¢¤Þ¤¡¤¤¤¤´¶¤¸¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¾Ð´é¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¡õÊ¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Î·Ê¿§¤¬Í¾·×¤ËåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤½÷À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£À¾°æ°½²»
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀ¾°æ°½²»¡£¿ÈÄ¹¤Ï165cm¡£5·î17Æü¤Ë¡ÖY»ú¤¬¥®¥ê¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦½ÕÎï¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVO 2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö½ÕÎï¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£²¦ÎÓ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²¦ÎÓ¡£170cm¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£10·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ö#¤ª¤¦¤ê¤ó¤Î¤Ì¤Î¡¡¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÊÑ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¢¤ë¤±¤É¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþµÓ¡ª¡×¡Öº£Æü¤ÏÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¤À¤è¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤¿¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÆÁÒ¤ß¤æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yone__miyu630¡Ë
¡Ö¥ß¥·¥ã¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_misha_182_¡Ë
¡ÖREIKA¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@reika0901¡Ë
¡ÖÀ¾°æ°½²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@atatadayo¡Ë
¡Ö²¦ÎÓ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ourin_ringoooo¡Ë