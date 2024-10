祇園「安久」など、名店で研鑽を重ねた店主が丹精を込めて作り上げるおまかせコースを堪能（京都・丸太町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・丸太町駅にオープンした、五感を満たす日本料理店をピックアップ!

中満(京都・丸太町)

地元産の厳選された食材で生み出す料理 写真:お店から

2024年9月、丸太町駅から徒歩5分ほどの場所に、京の雅を味わえる日本料理店「中満」がオープンしました。店主の中満圭二郎氏は辻調理師専門学校を卒業後、正統派の割烹料理店「一汁二菜うえの」、2017年から毎年「The Tabelog Award」を受賞し続けている「祇園 大渡」や「富小路 やま岸」、祇園四条「安久」の東京初進出店「銀座 安久」など、名店で18年間修業してきた実力の持ち主。

「自分のお店を持ちたい」という強い思いがあり、京都の御所南エリアで物件を探していたところ、さまざまな縁が重なってこの場所に出店することになったそうです。

和の雰囲気を感じる洗練された空間 写真:お店から

町屋を改装した店内は趣があり、前室からカウンターのある部屋に足を踏み入れると、静かで落ち着いた空間が広がります。掘りごたつの席ではゆっくりとくつろぐことができるほか、カウンターに焼き台があり、ライブ感や料理の香りも楽しむことができます。

萩真丈 菊花餡掛 写真:お店から

メニューは季節の食材を使った「おまかせコース」25,000円のみ。 毎朝市場で吟味した地元の旬の味覚をふんだんに使用し、仕入れから仕込みに至るまで、徹底したこだわりと妥協のない姿勢で作り上げた料理を提供しています。

くじ松笠焼き 万願寺 写真:お店から

旬のお造りや、鱗のパリッとした食感とやわらかく上品な甘みとうまみを感じる、関西では「クジ」と呼ばれる甘鯛を皮つきのまま焼いた松笠焼き、海苔の風味を感じられる太刀魚の磯辺揚げなど、伝統に新たな息吹を加えた料理の数々は、身も心も満たしてくれます。また、器は陶芸家・廣野俊彦氏のあざやかな色使いが目を喜ばせてくれる焼き物を使用。料理を一層引き立たせています。

梵・艶 限定品 出典:ingridbさん

アルコールは日本酒やワインを用意。また「自家製蜂蜜レモンスカッシュ」900円や数種類のお茶など、ソフトドリンクにも力を入れているそう。四季を感じながら和の空間で五感を満たすひとときを過ごせる日本料理店。大切な日に訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

オリジナリティ溢れる料理を楽しめます 出典:ingridbさん

『靴を脱いで上がります。

ストレートの掘り炬燵式カウンターに焼き場、奥に中庭を設けられています。中満さんと女将さんに温かく迎えられて料理が始まります。

渡り蟹 梨

筋子

車蝦 松茸 菊花

鯛 墨烏賊 岩茸

鰹

太刀魚 銀杏

ぐじ 万願寺唐辛子

無花果

鮎 茄子

秋刀魚ご飯

わらび餅

ドリンク

梵・艶 限定品

(兵庫県特A地区産契約栽培山田錦100% 精米歩合50% 加藤吉平商店 福井)

蒼空 純米酒 限定品

(美山錦100% 精米歩合60% 藤岡酒造 京都)

どの料理も安久スピリットを感じ面白いなーと思わせてくれます。

椀の吸い地はその最たるもの。

また、足し算の意外性を感じて楽しいですよ。

酒飲みは料理が進むにつれて酒が加速していきそう。

京都の料理屋さんという感じではなく、独創性豊かな料理屋さんが京都にあると言ったら良いでしょうね。

また、ご主人、女将さんの漫才が面白いので場も楽しいです。

ガチガチにならずに料理を楽しめるお店。

伺う度に楽しませてくれそうです』(ingridbさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆中満住所 : 京都府京都市中京区三本木5-496-2TEL : 050-5594-5871

文:佐藤明日香

文:佐藤明日香